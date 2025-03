El envío de narcos a EE.UU. sin extradición fue “parcialmente legal”: experta

GENERANDO AUDIO...

La entrega de los 29 narcotraficantes y otros delincuentes por parte del Gobierno de México a Estados Unidos fue “parcialmente legal”, ya que no se realizó bajo la figura de extradición. Aunque este acto marca un precedente, es poco probable que se repita en el futuro, pues no “hay antecedentes de un caso similar.”

Así lo consideró la maestra Ligia González, catedrática en Derecho Internacional, en entrevista con Unotv.com.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Después de informarse de la entrega de los 29 criminales, Ligia González señaló que la única forma que una persona pueda salir de territorio mexicano es por:

Deportación

Expulsión

Extradición

“De ahí en fuera, académicamente no conocemos ninguna otra forma de hacer salir de manera forzada a una persona (…) En México no existe el destierro. Entonces, ¿cómo se le llamó aquí? Se le llamó expulsión, es como se le llamó en Estados Unidos, y en México fue traslado”.

Maestra Ligia González, catedrática en derecho internacional.

“Muy encubierta, la manera en que México entregó lo 29 narcos a EE.UU.”

De acuerdo con la catedrática en derecho internacional, el envío de estas 29 personas, apelando al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue de una manera muy encubierta.

“Muy veladamente, si lo quieres mencionar así”, dijo, señalando que la Constitución establece que la extradición solo puede realizarse mediante tratados, mientras que la Ley de Seguridad Nacional hace referencia a la estabilidad política.

“La Constitución te dice que está prohibida la pena de muerte y otras. Por otro lado, en la conferencia de prensa se dijo, sí, pero no se preocupe, no estamos hablando, pero para nada, del tema de extradición. Entonces, a la luz de cuál ley es, de la Ley de Seguridad Nacional. Cuando vas a la Ley de Seguridad Nacional, lo que se mencionó es que es una cuestión de estabilidad política (…) Es posible. Es tan amplia la Ley de Seguridad Nacional (…) te habla efectivamente en el artículo quinto que por una cuestión de estabilidad política puede suceder esto”.

Maestra Ligia González, catedrática en derecho internacional.

Por ello, la maestra Ligia González consideró que este acto por parte de las autoridades mexicanas hacia sus homólogos estadounidenses fue “legalmente parcial”, ya que, según manifestó, es necesario analizar el documento en el que se fundamentó.

“Asumo que fueron cuestiones muy rápidas, quizás para que no se escapara la información, pero estoy segura de que en algún momento dentro de esta motivación y fundamentación debe de estar”.

Maestra Ligia González, catedrática en derecho internacional.

¿Hubo violación a los derechos humanos de los 29 narcos entregados a EE.UU.?

Sobre una posible violación a los derechos humanos de las personas enviadas a Estados Unidos, señaló que es necesario analizar las razones de la fundamentación y motivación. “Si se concluye que fue indebidamente motivada y fundamentada, podría argumentarse que hubo ausencia de una debida fundamentación y motivación, lo que constituye un derecho humano, ya que toda persona debe estar sujeta al cumplimiento adecuado de la ley”, explicó.

“Muy difícil verlos de regreso”

También, la catedrática en derecho internacional señaló que, una vez entregados estos 29 delincuentes a las autoridades de Estados Unidos, será muy difícil verlos de regreso en suelo mexicano, mediante un recurso legal.

“Un amparo solamente para, pero no con suspensión, sino solamente para ver el cumplimiento o no de la ley por parte del gobierno mexicano. Pero, aunque así fuera, va a ser difícil, creo yo, en la práctica, ver que Estados Unidos, por una sentencia o protección en México, vayan a regresar a estas personas”.

Maestra Ligia González, catedrática en derecho internacional.

“Algo no visto antes”, entrega de 29 narcos a Gobierno de Estados Unidos

También surge la interrogante de si este acto podría sentar un precedente legal para futuras entregas de delincuentes solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos. Al respecto, la maestra Ligia González señaló que se trató de un caso excepcional y algo sin precedentes.

“Sí y no. Sí (marcaría un precedente) porque ya está utilizado, o sea, ya vimos que sí se está utilizando. No porque habría muchísima gente que podría estar saliendo y creo que el gobierno sí está cuidando el que se cumplan estos tratados y porque la misma ley dice que en casos excepcionales podrán ser entregados los mexicanos al extranjero. (…) No creo que vaya a ser un precedente para que a todo mundo se le violen derechos humanos, pero sí es algo no visto antes”.

Maestra Ligia González, catedrática en derecho internacional.

Agregó también que este tipo de acciones se podría convertir en una inseguridad jurídica total “y no, no vi yo lo que se dijo en la conferencia de hoy, el ánimo de que se haga con todos los delincuentes que tenemos en todas las cárceles, todas las personas sujetas a proceso”.

Finalmente, sobre la pena de muerte a la que podrían alcanzar algunos de los criminales, como es el caso de Rafael Caro Quintero, Alder Marín Sotelo, Antonio Oseguera Cervantes, Ramiro Pérez Moreno y Lucio Hernández Lechuga, la maestra Ligia González destacó que existen mecanismos para evitar esa resolución en un juicio.

Al respecto, recordó que en México está prohibida la pena de muerte, y si las personas entregadas están en una figura parecida o similar a la de la extradición, eso no disminuirá sus derechos fundamentales con los cuales la legislación mexicana protege a sus nacionales, “como el que no estén sujetos a pena de muerte. Quizás a otras sanciones sí, pero lo que tenemos seguridad es que la pena de muerte no puede ser exigida”.