Derivado del decomiso histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, acontecido el pasado mes de marzo, un total de ocho personas –directos de empresas y servidores públicos, fueron detenidas, entre ellas destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

El nombre de Manuel Roberto Farías Laguna tomó relevancia, principalmente, por ser el sobrino político del que fungió como secretario de Marina durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, por lo que aquí en UnoTV.com te contamos algunos detalles sobre quién es.

¿Quién es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna?

Farías Laguna es egresado de la Heróica Escuela Naval Militar, donde estudió Ingeniería en Ciencias Navales. Cuenta, a su vez, con una maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).

Cuenta con una amplia experiencia en unidades de superficie navales como: oficial subalterno, de cargo, de máquinas, segundo comandante y comandante de patrullas interceptoras, costeras y oceánicas.

Se desempeñó como subjefe de Servicios Generales del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), secretario particular del Almirante Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México y del Subsecretario de Marina.

El 16 de enero de 2024, asumió el cargo como titular de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, designado mediante una orden extraordinaria, relevando al Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval. Fue hasta inicios de 2025 que estuvo en dicho puesto.

Manuel Roberto Farías Laguna, ligado al decomiso millonario de hidrocarburo en Tamaulipas

La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna está ligada al aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas. El decomiso se realizó a finales del mes de marzo del presente año.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch, informó que además de Farías Laguna, también se detuvo a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión.

Aseguró, además, que el proceso de “investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”.

En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado en el que puntualizó que se dará más información al respecto en una conferencia de prensa programada para mañana, 7 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas. Agregó que “en Marina la ley es para todos”.

