Foto: Getty/cuartoscuro

En entrevista con A las nueve en Uno, con Pablo Valdés y Juan Rivas, el analista Ramsés Pech explicó qué es el huachicol fiscal, cómo opera en México y cuáles son sus consecuencias económicas y técnicas, tanto para Pemex como para los automovilistas.

El especialista señaló que este esquema ilegal fue detectado por el SAT en 2021, cuando se observó un aumento inusual en la importación de lubricantes que el mercado nacional no necesitaba. La trampa consistía en importar combustibles bajo rubros que pagan menos impuestos, como aceites o aditivos, para luego venderlos como gasolina o diésel.

¿Cómo funciona el huachicol fiscal?

De acuerdo con Pech, el mercado de combustibles en México mueve cerca de 180 millones de litros diarios de gasolina y diésel, lo que representa un flujo anual de más de 2 billones de pesos. Este volumen lo convierte en un sector altamente atractivo para la delincuencia organizada.

El fraude inicia en las aduanas: el combustible se registra con otro nombre y paga menos impuestos de importación. Posteriormente, se distribuye a través de comercializadores y distribuidores con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quienes son los responsables de venderlo a las gasolineras, incluidas las de Pemex y privadas.

Según el experto, la falta de trazabilidad del producto desde la refinería hasta la estación de servicio ha permitido que este esquema se mantenga. Aunque en noviembre de 2024 cambiaron las reglas para la importación, el reto sigue siendo revisar la legalidad de cada permiso y de las estaciones de servicio que reciben el producto.

Riesgos para los automovilistas

Ramsés Pech advirtió que los consumidores también están en riesgo. Al cargar gasolina o diésel de origen dudoso, no hay garantía de calidad.

En la gasolina, un bajo octanaje puede reducir la eficiencia del motor

En el diésel, la mezcla con otros productos puede dañar los motores, afectar la potencia y anular las garantías de los vehículos de transporte

“Los automovilistas compran de buena fe, pero si el producto es huachicol fiscal, el daño al motor corre por su cuenta”, señaló el analista.

Pérdidas para Pemex y la economía mexicana

El experto advirtió que Pemex pierde entre 100 y 150 mil millones de pesos al año por este tipo de contrabando, lo que representa un duro golpe a sus ingresos.

Actualmente, el 42% de los ingresos de la petrolera proviene de la venta interna de gasolina y diésel, mientras que otro 40% depende de las exportaciones de crudo y derivados. “Cada peso que no entra por concepto de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) pone en riesgo las finanzas públicas”, advirtió.

Además, el precio de la gasolina en México, que se mantiene en 24 pesos por litro en promedio, obliga a Pemex a absorber pérdidas de 1 a 1.5 pesos por cada litro vendido, con tal de sostener los precios para los consumidores.

Una red amplia de complicidades

Pech explicó que el huachicol fiscal no sólo involucra a empresarios privados, sino también a contadores, servidores públicos y estaciones de servicio que permiten la entrada y distribución del producto ilegal.

“La responsabilidad mayor recae en los funcionarios que autorizan o permiten la comercialización. Si no se combate, el déficit público crecerá y México dependerá de más deuda”, dijo el analista.

¿Qué sigue?

El Gobierno, junto con el SAT, la Secretaría de Energía y la Profeco, trabaja en un sistema de trazabilidad para seguir el combustible desde la importación hasta la estación de servicio. El reto es mayúsculo: en México se venden más de 120 millones de litros diarios de gasolina y 40 millones de diésel, cifras que evidencian la magnitud del mercado y las oportunidades para el fraude.

Pech concluyó que se requiere una estrategia de “trazabilidad inversa”, es decir, partir de las estaciones de servicio hacia atrás para identificar el origen de cada litro vendido. Sólo así, dijo, podrá frenarse un problema que afecta directamente a Pemex, a los automovilistas y a las finanzas del país.