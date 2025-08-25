El “Jabón” recibe 293 años de cárcel por el asesinato del hijo de Javier Sicilia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de 293 años de prisión contra José Luis Luquin Delgado, alias el “Jabón”, por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la FGR, los hechos se remontan a marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, cuando integrantes del Cártel del Pacífico Sur, al que pertenecía el “Jabón”, privaron de la libertad a siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

Las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en un vehículo en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos, junto con un narcomensaje. Autoridades confirmaron que presentaban signos de tortura y estaban atadas de manos y pies.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a José Luis Luquin Delgado en mayo de 2011 en Veracruz, en un operativo donde también fue capturado Julio de Jesús Radilla Hernández, alias el “Negro”.

El juez impuso, además de la sentencia, una multa superior a 2.5 millones de pesos.

Otros implicados también sentenciados

La condena contra el “Jabón” se suma a las dictadas contra otros integrantes del mismo grupo criminal. En diciembre de 2024, el “Negro Radilla” y Ángel Taboada, alias el “Conejo”, recibieron 305 años de prisión por su participación en estos hechos que marcaron un antes y un después en la violencia en Morelos.

