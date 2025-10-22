GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aclaró que es falsa la información difundida en algunos portales sobre un presunto pago del aguinaldo 2025 en tres partes.

A través de una tarjeta informativa, el organismo precisó que la gratificación anual se entregará en dos exhibiciones, conforme a lo establecido en el decreto que cada año publica el Ejecutivo federal.

Primera parte del aguinaldo, en noviembre

De acuerdo con el Calendario de Pagos 2025, la primera parte del aguinaldo para pensionados y jubilados del ISSSTE se entregará durante la primera quincena de noviembre.

El Instituto informó que el calendario completo puede consultarse en sus redes sociales oficiales, donde se publica la programación mensual de pagos y depósitos para derechohabientes.

La segunda parte del aguinaldo aún no tiene fecha confirmada, ya que dependerá de la publicación del decreto correspondiente.

En su comunicado, el ISSSTE subrayó que no existen modificaciones oficiales al esquema habitual de pago y pidió a las personas jubiladas, pensionadas o derechohabientes consultar únicamente fuentes oficiales para evitar desinformación.

“Es falso que el aguinaldo se pague en tres partes a partir del 31 de octubre. Cualquier información que se asuma como cierta antes del decreto oficial resulta imprecisa e incorrecta”, señaló el Instituto.

Compromiso con los derechohabientes

El organismo, encabezado por Martí Batres Guadarrama, reiteró su compromiso de garantizar los derechos, seguros y prestaciones de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas, como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional.

El Instituto también reafirmó su compromiso de ofrecer certeza, transparencia y atención de calidad, especialmente en el manejo de las prestaciones económicas.

