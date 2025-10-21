El PAN es un nuevo partido abierto a la ciudadanía: Kenia López Rabadán

GENERANDO AUDIO...

La panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) vive un relanzamiento y no una “refundación”, tras la presentación de su nueva imagen y plataforma digital el pasado sábado en el Frontón México, donde el partido nació en 1939.

En entrevista con José Cárdenas, la legisladora señaló que el nuevo PAN busca ser un espacio de apertura, inclusión y contacto directo con la ciudadanía. Explicó que el partido ofrecerá herramientas tecnológicas para que cualquier persona interesada pueda afiliarse o buscar una candidatura “con un solo clic”.

PAN se relanza con apertura y visión de futuro

López Rabadán afirmó que el relanzamiento es una oportunidad tanto para el PAN como para México, al fortalecer los contrapesos democráticos. “México necesita un PAN fuerte, porque ningún país puede funcionar con una sola visión de gobierno”, señaló.

La diputada subrayó que el nuevo logo y la nueva plataforma representan más que un cambio de imagen: son una forma de “entender que las causas de los ciudadanos son la prioridad”. Reiteró que el partido busca que jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres participen activamente en la política desde el ámbito local y federal.

Respuesta a las críticas del gobierno

Cuestionada sobre las declaraciones de la presidenta de la República, quien criticó el relanzamiento del PAN por realizarse en medio de las afectaciones por tormentas, López Rabadán respondió que el gobierno no debería “lastimar a la oposición”, sino trabajar en resolver los problemas de los mexicanos.

“Es asimétrico competir contra un micrófono tan grande como el del gobierno. Todos los servidores públicos deberíamos enfocarnos en procurar el bien de los ciudadanos”, expresó la diputada

PAN busca acercarse a los jóvenes

Sobre cómo el partido planea acercarse a la juventud, López Rabadán aseguró que el PAN es “un partido abierto” que invita a los jóvenes a participar activamente. “Aquí está el PAN de puertas abiertas para que vengan, trabajen y cumplan sus sueños”, señaló.

Respecto al tema del aborto, la legisladora enfatizó que el asunto “ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los congresos locales”, y que las prioridades del país son otras: seguridad, salud y educación de calidad.

Actualmente, el PAN cuenta con más de 277 mil militantes registrados ante el INE, si bien no está entre los partidos con más miembros afiliados sí se posiciona como la segunda fuerza política en México, después de Morena.

