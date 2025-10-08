GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro y AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es ley en los tres países y que cualquier cambio requeriría una revisión profunda aprobada por los congresos nacionales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proceso de revisión aún no ha iniciado formalmente, aunque se mantienen diálogos bilaterales y aclaraciones técnicas con los socios comerciales.

“El T-MEC es ley en Canadá, Estados Unidos y México. Pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, tendría que hacerse una revisión muy profunda”, señaló.

Sheinbaum precisó que no todas las reuniones relacionadas con el tratado serán trilaterales, pues hay temas específicos que competen sólo a dos de los países miembros. Dijo que, hasta el momento, México no ha recibido información adicional sobre los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien abrió la posibilidad de renegociar o sustituir el T-MEC por acuerdos bilaterales con México y Canadá.

La presidenta recordó que Estados Unidos presentó cerca de 50 observaciones sobre la aplicación del tratado, las cuales México está atendiendo. Entre ellas se encuentra el tema laboral, donde —según Sheinbaum— Washington subestimó el presupuesto total destinado a los tribunales laborales, al considerar sólo los recursos federales y no los estatales.

La presidenta recordó que Estados Unidos presentó cerca de 50 observaciones sobre la aplicación del tratado, las cuales México está atendiendo. Entre ellas se encuentra el tema laboral, donde —según Sheinbaum— Washington subestimó el presupuesto total destinado a los tribunales laborales, al considerar sólo los recursos federales y no los estatales.

“Cada estado también aporta a sus propios tribunales. Si los juntas todos, son más de cuatro mil millones de pesos. Cuestiones como esas se aclaran y se resuelven”, explicó.

Sheinbaum señaló que la mayoría de los puntos planteados por Estados Unidos ya fueron aclarados o están en proceso de revisión, y que México realiza consultas territoriales encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard para recoger las opiniones del sector productivo antes de la revisión formal del tratado.

“No hay hasta ahora nada adicional”, puntualizó.

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que Donald Trump planteó públicamente la posibilidad de renegociar el T-MEC o sustituirlo por acuerdos comerciales separados con México y Canadá, durante una reunión en Washington con el primer ministro canadiense Mark Carney.

