GENERANDO AUDIO...

Votaciones Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro

La elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio es considerada como la de más baja participación en la historia electoral del país, de la que se tenga registro, aceptó el consejero electoral Martín Faz Mora.

En entrevista con medios de comunicación, el integrante del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que el desinterés ciudadano hizo de la jornada del domingo la elección con menor participación en la historia.

“Otro factor es que quizás no haya el suficiente interés que en todas las elecciones. Es claro que éste es el proceso electivo con la más baja participación en la historia”, confirmó, el consejero electoral Martín Faz Mora.

Boletas confusas y apatía: causas del voto nulo

El consejero electoral del INE también aseguró que la complejidad en la boleta electoral fue una de las principales causas en los altos índices de votos nulos registrados, que ya superan el 20% de los sufragios de la Elección Judicial.

“¿Le sorprende la cantidad de votos nulos? No porque es muy, la elección era muy confusa, no me sorprende en los términos en que eran muchos nombres y eran muchas combinaciones… La complejidad de las boletas hizo que hubiera más errores de los que normalmente había”, destacó el consejero electoral

“Acordeones” influyeron en resultados, señala consejero

Faz Mora también se refirió a la coincidencia entre los perfiles que fueron promovidos a través de los llamados “acordeones” previo a la elección y las candidaturas que llevan la delantera en cantidad de votos en los cómputos distritales judiciales.

“Fue lo que advertimos algunas consejerías de que esos acordeones eran acordeones que estaban diseñados para incidir en el voto, demuestra que esos acordeones tenían esa intencionalidad”.

[TE PUEDE INTERESAR: Detectan gasto ilegal en redes de aspirantes al Poder Judicial]

El INE ha señalado que estos materiales serán considerados como parte de los gastos de campaña, lo que podría derivar en sanciones si se rebasaron los topes establecidos.