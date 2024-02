¿Cómo puedo ser observador electoral en las elecciones 2024?

Aunque no siempre son reconocidos, una figura importante durante las elecciones es la del observador electoral, voluntarios encargados de velar por que no haya irregularidades durante el proceso. Si quieres participar, en Unotv.com te decimos cómo registrarte y cuál es la función de los observadores electorales.

De entrada, si te interesa ser observador electoral en las elecciones 2024, todavía estás a tiempo para iniciar con el proceso ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues siendo residente mexicano tienes hasta el 7 de mayo para presentar tu solicitud, mientras que los visitantes extranjeros tienen hasta el 22 de mayo.

¿Qué son los observadores electorales?

Si ya has participado en alguna elección como votante, seguramente has visto que en la casilla hay varias personas alrededor de la mesa donde toman tus datos y cerca de las urnas. Aunque parece que están ahí sin hacer nada, verifican que no ocurra nada irregular y que la jornada electoral se desarrolle conforme al programa.

Y es que, a diferencia de los representantes enviados por los partidos políticos, con el mismo fin, éstos son ciudadanos interesados en vigilar la contienda, y que ninguna fuerza política pueda aprovecharse de un descuido de los encargados de la casilla o de quienes acuden a ejercer su voto.

Ver más 🔎 Las y los observadores electorales son pieza fundamental para dar certeza en las #Elecciones2024MX.🗳️​ ¡Participa!

👉🏾Para conocer más ingresa a: https://t.co/kJWE6b8mRO. pic.twitter.com/DVcHdZnc8Q — @INEMexico (@INEMexico) November 19, 2023

Por ello, y de acuerdo con el INE, todos los ciudadanos que se inscriban como observadores electorales tendrán derecho a presenciar:

Instalación de casilla

Desarrollo de la votación

Escrutinio y cómputo de la votación en casilla

Recepción de escritos de incidencias y protesta

Lectura en voz alta de resultados

Fijación de resultados de la votación en casilla y clausura de la misma

Registrarte te daría acceso a todo el tiempo de operación de la casilla donde te ubiques, pues así darás certeza tanto de la fase de instalación como de la recepción de votos y su conteo, comprobando que se realizarán como se debe.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sin embargo, así como estarás para vigilar que todo se haga bien, hay cuatro cosas se las que te deberás abstener según el INE:

Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales

Hacer proselitismo de cualquier tipo

Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia

Declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna

Tampoco puedes ser miembro de organizaciones o partidos políticos, ni haber competido por un puesto de elección popular en los últimos tres años.

Ver más 🗳Te invitamos a ser parte de las #Elecciones2024MX como observadora u observador electoral. https://t.co/Kh58fVDnEn pic.twitter.com/TsUZXCqNfB — @INEMexico (@INEMexico) February 9, 2024

¿Cómo puedo ser observador electoral?

Como ya mencionamos, tienes hasta el 7 de mayo para iniciar con el proceso ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para lo que necesitarás enviar un escrito de solicitud al organismo para que éste te dé la acreditación.

De igual forma, deberás acudir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartirán tanto el INE como sus organismos públicos locales y las organizaciones que envían observadores, como podría ser tu caso.

Mientras que tendrás hasta el 30 de abril para presentar tu solicitud ante el presidente del Consejo Local o Distrital que corresponde a tu domicilio. Si perteneces a alguna organización de observadores electorales, podrías hacer la petición a través de ésta.

Aunque en realidad puedes realizar la observación en cualquier ámbito territorial del país, pues la acreditación del INE abarca toda la República Mexicana para las elecciones 2024, siendo que podrás pedir la información correspondiente a la junta local correspondiente.

Otras obligaciones

Por otra parte, como parte de las obligaciones que adquieres al recibir la acreditación, figura la presentación de un informe de gastos, que tendrás que entregar en la Coordinación de Asuntos Internacionales, en los órganos delegacionales o ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, especificando el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayas recibido para cumplir con tus actividades de observador. Tendrás 30 días después del 2 de junio para entregarlo.

Si estás en una organización de observadores electorales, será ésta la que entregue el reporte con los contratos de apertura de cuentas bancarias, relación de personas que recibieron recursos, relación detallada de gastos, bitácoras y estados financieros.

Ver más 🗳️ ¿Sabías que las y los visitantes extranjeros acreditados ante el @INEMexico podrán conocer sobre las distintas etapas de las #Elecciones2024MX? https://t.co/3LkP8jeHw1 pic.twitter.com/7B9zH74HWi — @INEMexico (@INEMexico) November 18, 2023

Sin embargo, también debes tener en cuenta que, en caso de hacer algún uso indebido de tu acreditación, el INE podrá sancionarte con:

Amonestación pública Multa de 200 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente: 21 mil 714 pesos Cancelación de acreditación e inhabilitación por al menos dos procesos electorales

En tanto que, también debes recordar que ser observador electoral no es lo mismo que funcionario de casilla, por lo que si saliste sorteado y ya te visitó un Capacitador Asistente Electoral (CAE) del INE, y aceptaste formar parte del proceso, ya no podrás ser observador.