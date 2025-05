El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) recordaron que no votar es una decisión individual, pero invitaron a la ciudadanía a ejercer su derecho el próximo domingo 1 de junio. Además, recalcaron que es válido acudir a las urnas con apuntes personales para recordar por quién votar.

“Negarse a acudir a las casillas es un derecho que cada quien podemos ejercer o no. Finalmente, es una decisión unipersonal. Hacer una campaña para decirle a la ciudadanía que no ejerza sus derechos a votar, a opinar, a decidir, a cambiar lo que considere debe cambiar o a refrendar lo que considere debe refrendar, no es apegado a los estándares democráticos ni a la integridad electoral”.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada Presidenta del TEPJF