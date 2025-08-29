Ellos son los nuevos integrantes de la SCJN que rendirán protesta el 1 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El próximo lunes 1 de septiembre se renovará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la entrada de nueve nuevos ministros y ministras, quienes rendirán protesta ante el Senado de la República e iniciarán sus funciones en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Entre los perfiles destaca que, por primera vez en la historia, un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, asumirá la presidencia de la Corte.

Hugo Aguilar Ortiz – Presidente de la SCJN

Licenciado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”. Fue asesor jurídico del EZLN en las negociaciones tras el levantamiento de 1994 y trabajó en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su nombramiento marca un hito al ser el primer jurista indígena en encabezar la Corte.

Foto. Cuartoscuro

Lenia Batres Guadarrama

Abogada con maestría en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, además de estudios de gestión pública y de ciudad.

Ha sido diputada federal, asesora legislativa y funcionaria en temas de vivienda y administración pública.

Foto: Cuartoscuro

Yasmín Esquivel Mossa

Licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría y doctorado en Derecho. Ha ocupado cargos en los tres niveles de gobierno y fue propuesta en 2019 por el presidente López Obrador como ministra de la SCJN. Tiene más de 38 años de trayectoria en el servicio público.

Foto: Cuartoscuro

Loretta Ortiz Ahlf

Egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría y doctorado en Derechos Humanos. Ha sido asesora de la SRE y Banxico, diputada federal, consejera de la Judicatura Federal y redactora de la Constitución de la CDMX. Desde diciembre de 2021 es ministra de la SCJN.

Foto: Cuartoscuro

María Estela Ríos González

Abogada por la UNAM, con maestrías en Ciencias Políticas y en Derecho Laboral. Fue procuradora de la Defensa del Trabajo y consejera jurídica en el Gobierno capitalino con Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO. En 2021 fue designada Consejera Jurídica de la Presidencia, desde donde impulsó reformas clave como la revocación de mandato y la creación de la Guardia Nacional.

Foto: Cuartoscuro

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, con formación en varias ramas del derecho.

Plantea una SCJN de “puertas abiertas”, con ministros imparciales, honestos y con sentencias claras y humanistas.

Foto: Cuartoscuro

Irving Espinosa Betanzo

Licenciado y maestro en Derecho, especialista en Gestión Pública y doctorando en Administración Pública. Su trayectoria se centra en el Poder Judicial, con experiencia como secretario de acuerdos. Su meta es recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

foto: Cuartoscuro

Arístides Rodrigo Guerrero García

Doctor en Derecho, con estudios en Madrid, Bolonia y Chicago. Especialista en protección de datos e inteligencia artificial, propone una Corte Itinerante que sesione en universidades, comunidades y plazas públicas. Recientemente sufrió un accidente, pero podrá rendir protesta en cuanto su salud lo permita.

Foto: X | AristidesRodri

Sara Irene Herrerías Guerra

Licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Penales y Política Penal por el INACIPE. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en SEGOB, PGR y CEAV, además de ser fiscal especializada en violencia contra mujeres y trata de personas. Cuenta con amplia experiencia en derechos humanos y atención a víctimas.

Foto: Cuartoscuro

