Embajada de EE. UU. en CDMX mantiene trámites de visa pese a cierre de Gobierno

Foto: UnoTV/ GettyImages

Uno TV constató este miércoles 1 de octubre que los trámites de visa en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operan con normalidad, pese al cierre de Gobierno (shutdown) anunciado en Washington.

Ciudadanos que acudieron a la sede diplomática confirmaron que no han recibido notificaciones de cambios o retrasos en sus citas, por lo que las entrevistas y entregas de documentos se realizan en los horarios habituales.

Visa y pasaportes continúan sin cambios

Aunque varias agencias y departamentos en Estados Unidos han suspendido actividades por la falta de recursos federales, los servicios consulares en el extranjero continúan funcionando con normalidad.

De acuerdo con la verificación realizada por Uno TV, en la Embajada de la CDMX los solicitantes de visa pudieron completar sus trámites sin incidentes.

Redes sociales con actualizaciones limitadas

Si bien los servicios de atención directa se mantienen, las cuentas oficiales de la Embajada y Consulados en México advirtieron que sus redes sociales no tendrán actualizaciones regulares durante el cierre, excepto para difundir información urgente relacionada con seguridad y protección.

Usuarios sin afectaciones inmediatas

Las personas que esperan turno para tramitar su visa o pasaporte reportaron que no han sido notificadas de modificaciones en sus citas. La continuidad de estos servicios dependerá de la duración del cierre y de las decisiones que tome el Congreso estadounidense en los próximos días.