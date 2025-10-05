Embajador estadounidense celebra detención de operador del Tren de Aragua en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/@OHarfuch

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó públicamente al equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la detención de un operador clave de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y por un importante operativo contra la producción de drogas sintéticas en Durango.

Asimismo, el diplomático calificó estas acciones como una victoria para la gente de México, a través de un comentario en el tuit de Harfuch.

Cae “Nelson”, operador principal del Tren de Aragua

Este sábado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció a través de sus redes sociales que Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, de 29 años, presunto operador principal del Tren de Aragua en el país, fue capturado junto a dos colaboradores: Lucas Alberto, de 37 años, y Marcos Gabriel, de 36 años, todos de origen venezolano.

Las detenciones, acotó el funcionario, fueron resultado de trabajos de inteligencia en la Ciudad de México, mientras que las órdenes de aprehensión que se giraron en su contra fueron por:

Trata de personas

Delincuencia organizada

Homicidio y venta de narcóticos

De igual forma, a “Nelson” se le señala como autor intelectual y material de feminicidios, secuestro y extorsión, con operaciones en Puebla, Morelos, Estado de México, así como diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Mientras que a los tres sujetos les fueron aseguradas dosis de marihuana, cristal, piedra, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Tras la noticia, el embajador Johnson comentó: “¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente Mexicana”.

Reconocimiento por golpe a narcotráfico en Durango

De igual forma, Johnson también celebró otro operativo de seguridad que golpeó la estructura logística del narcotráfico en Durango.

En la entidad, a través de una acción coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal, FGR, Sedena, Semar, Guardia Nacional y SSPC, se realizaron tres cateos en el estado donde se decomisaron:

Aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos .

. Más de 2 mil costales con sustancia granulada.

con sustancia granulada. Una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.

Ante este aseguramiento, el embajador de EU escribió: “Otra vez autoridades Mexicanas están salvando vidas, protegiendo a nuestras comunidades y tomando dinero de criminales y terroristas. ¡Respeto y honor!”.