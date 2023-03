¡Acorralado! Emiten alerta migratoria para Yian López, agresor de Heidy Infante

Luego de que Yian López Semanat agrediera a Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, en pleno show, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del músico de origen cubano y nacionalizado mexicano.

A través de un comunicado, el Instituto destacó que fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la instancia que solicitó su localización, ante la carpeta de investigación que se inició tras la denuncia interpuesta por Heidy Infante por abuso sexual, según confirmó la propia cantante.

Por ello, afirmó que informará si Yian López Semanat, agresor de la nieta de Pedro Infante, intenta salir del territorio mexicano por alguno de los puntos fronterizos.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina informó que integró una carpeta de investigación por la denuncia de agresiones, del tipo físico y sexual, en agravio de Heidy Infante, nieta de Pedro Infante.

La dependencia encabezada por Ernestina Godoy destacó que, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y la Dirección General de Atención a Víctimas, ha dado seguimiento a la denuncia presentada en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por la intérprete de “Con la misma moneda”, quien fue contactada para ampliar su entrevista, así como para brindarle asistencia multidisciplinaria.

Según se sabe, gracias a sus redes sociales, Yian López habría estudiado en el Conservatorio de Música Esteban Salas. Originario de Santiago de Cuba, actualmente radica en la Ciudad de México.

En México, el músico tiene una carrera musical en el género tropical y ha participado en varios eventos populares, compartiendo con grandes exponentes del género de la salsa. Según palabras de Heidy Infante durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a los artistas como el cubano se les conoce como “hueseros”.

En entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, Heydi recordó cómo fueron los momentos de agresión que sufrió a manos del cubano y que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La cantante explicó que, debido a los golpes, tiene que usar collarín y detalló que, además de haber sido tocada en la parte íntima, también recibió jalones y golpes por parte del sujeto.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

“Estoy muy lastimada, me mordió, tiene unos dientes enormes… Él voltea y me agarra mi parte con la mano derecha y me aprieta, y estoy muy lastimada. Eso es abuso sexual… Me toma con la mano izquierda y me mete el puñetazo. El tipo me jalonea durante 28 segundos y me pega donde quiera”.

Heidy Infante.