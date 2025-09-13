Emiten ficha roja para el contraalmirante Fernando Farías, vinculado con la red de huachicol fiscal

GENERANDO AUDIO...

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías Laguna. FOTO: Ilustrativa

El contraalmirante Fernando Farías Laguna ya es buscado en 196 países, luego de que la Interpol emitió una ficha roja para su detención. El marino está señalado como parte de una red de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La orden de captura contra Farías Laguna fue girada el pasado 19 de agosto, por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La investigación lo vincula al desembarque de 31 buques con hidrocarburo en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Orden de aprehensión por huachicol fiscal

Además de Farías Laguna, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 13 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente relacionados con la red de tráfico ilegal de combustible.

Hasta ahora se han cumplido 11 órdenes de captura, entre ellas la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Continúan prófugos otros mandos navales

La ficha roja contra Fernando Farías Laguna se suma a la búsqueda del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como El Capitán Sol, quien también se encuentra prófugo de la justicia.

Con esta medida, las autoridades esperan que ambos mandos navales sean ubicados en el extranjero y puedan ser trasladados a México para enfrentar los cargos en su contra.