En 1 hora se restablecerá el servicio eléctrico en península de Yucatán: Sheinbaum

En 1 hora volverá a la normalidad servicio eléctrico en península de Yucatán: Sheinbaum

Antes de las 22:00 horas, se habrá restablecido en su totalidad el servicio eléctrico en la península de Yucatán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras acotar que el avance en Quintana Roo era de 71% a las 20:20 horas.

Asimismo, acotó que espera el informe respecto sobre las causas de la falla que provocó el apagón que afectó a 2 millones de personas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

¿Cuándo volverá la luz en la península de Yucatán?

A través de una publicación en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió a las 20:34 horas que, le informó el “Centro Nacional de Control de Energía que en una hora está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán”.

A lo que agregó que “esperamos el informe oficial de CFE y Cenace” respecto a las causas de la falla por la cual salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades, afectando a tres entidades del país.

Mientras que a las 20:20 horas, la mandataria federal puntualizó que ya se había regularizado el servicio al 71% en Quintana Roo:

  • Tulum: 100%
  • Bacalar: 100%
  • Chetumal: 100%
  • Holbox: 100%
  • Felipe Carrillo Puerto: 100%
  • Isla Mujeres: 100%
  • Cozumel: 100%
  • Lázaro Cárdenas: 100%
  • José María Morelos: 100%
  • Playa del Carmen: 51%
  • Cancún: 43%
  • Puerto Morelos: 15%

Ello, toda vez que a las 18:31 horas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) daba por restablecido al en su totalidad el suministro en 12 municipios de Yucatán, 8 de Campeche y cinco de Quintana Roo:

  • Yucatán:
    • Akil
    • Baca
    • Cacalchen
    • Cansahcab
    • Cenotillo
    • Dzilam De Bravo
    • Dzilam González
    • Motul
    • Peto
    • Tekanto
    • Telchac Pueblo
    • Temax
  • Campeche:
    • Calakmul
    • Calkini
    • Candelaria
    • Carmen
    • Champotón
    • Escarcega
    • Hecelchakan
    • Hopelchen
  • Quintana Roo:
    • Cozumel
    • Felipe Carrillo Puerto
    • José María Morelos
    • Lázaro Cárdenas
    • Othón P. Blanco.

