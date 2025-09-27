En 1 hora se restablecerá el servicio eléctrico en península de Yucatán: Sheinbaum

En 1 hora volverá a la normalidad servicio eléctrico en península de Yucatán: Sheinbaum
Antes de las 22:00 horas, se habrá restablecido en su totalidad el servicio eléctrico en la península de Yucatán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras acotar que el avance en Quintana Roo era de 71% a las 20:20 horas.
Asimismo, acotó que espera el informe respecto sobre las causas de la falla que provocó el apagón que afectó a 2 millones de personas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
¿Cuándo volverá la luz en la península de Yucatán?
A través de una publicación en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió a las 20:34 horas que, le informó el “Centro Nacional de Control de Energía que en una hora está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán”.
A lo que agregó que “esperamos el informe oficial de CFE y Cenace” respecto a las causas de la falla por la cual salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades, afectando a tres entidades del país.
Mientras que a las 20:20 horas, la mandataria federal puntualizó que ya se había regularizado el servicio al 71% en Quintana Roo:
- Tulum: 100%
- Bacalar: 100%
- Chetumal: 100%
- Holbox: 100%
- Felipe Carrillo Puerto: 100%
- Isla Mujeres: 100%
- Cozumel: 100%
- Lázaro Cárdenas: 100%
- José María Morelos: 100%
- Playa del Carmen: 51%
- Cancún: 43%
- Puerto Morelos: 15%
Ello, toda vez que a las 18:31 horas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) daba por restablecido al en su totalidad el suministro en 12 municipios de Yucatán, 8 de Campeche y cinco de Quintana Roo:
- Yucatán:
- Akil
- Baca
- Cacalchen
- Cansahcab
- Cenotillo
- Dzilam De Bravo
- Dzilam González
- Motul
- Peto
- Tekanto
- Telchac Pueblo
- Temax
- Campeche:
- Calakmul
- Calkini
- Candelaria
- Carmen
- Champotón
- Escarcega
- Hecelchakan
- Hopelchen
- Quintana Roo:
- Cozumel
- Felipe Carrillo Puerto
- José María Morelos
- Lázaro Cárdenas
- Othón P. Blanco.