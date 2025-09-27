En 1 hora se restablecerá el servicio eléctrico en península de Yucatán: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Antes de las 22:00 horas, se habrá restablecido en su totalidad el servicio eléctrico en la península de Yucatán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras acotar que el avance en Quintana Roo era de 71% a las 20:20 horas.

Asimismo, acotó que espera el informe respecto sobre las causas de la falla que provocó el apagón que afectó a 2 millones de personas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

¿Cuándo volverá la luz en la península de Yucatán?

A través de una publicación en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió a las 20:34 horas que, le informó el “Centro Nacional de Control de Energía que en una hora está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán”.

A lo que agregó que “esperamos el informe oficial de CFE y Cenace” respecto a las causas de la falla por la cual salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades, afectando a tres entidades del país.

Mientras que a las 20:20 horas, la mandataria federal puntualizó que ya se había regularizado el servicio al 71% en Quintana Roo:

Tulum: 100%

Bacalar: 100%

Chetumal: 100%

Holbox: 100%

Felipe Carrillo Puerto: 100%

Isla Mujeres: 100%

Cozumel: 100%

Lázaro Cárdenas: 100%

José María Morelos: 100%

Playa del Carmen: 51%

Cancún: 43%

Puerto Morelos: 15%

Ello, toda vez que a las 18:31 horas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) daba por restablecido al en su totalidad el suministro en 12 municipios de Yucatán, 8 de Campeche y cinco de Quintana Roo:

Yucatán: Akil Baca Cacalchen Cansahcab Cenotillo Dzilam De Bravo Dzilam González Motul Peto Tekanto Telchac Pueblo Temax

Campeche: Calakmul Calkini Candelaria Carmen Champotón Escarcega Hecelchakan Hopelchen

Quintana Roo: Cozumel Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Lázaro Cárdenas Othón P. Blanco.



