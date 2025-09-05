En 10 años México podría duplicar ingreso per cápita, afirma Lic. Carlos Slim

GENERANDO AUDIO...

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, aseguró durante el evento México Siglo XXI que las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo y mejorar la calidad de vida de la población.

Slim Domit destacó que con una inversión sostenida, México puede alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares, además de impulsar un crecimiento económico superior al 4%, lo que marcaría una mejora sustancial en el nivel socioeconómico de millones de personas.

“Todo esto, no es solo parte de lo que hacemos… es parte de lo que somos. Somos un país con gran potencial, y ustedes representan la esperanza de hacerlo realidad“, dijo Carlos Slim Domit.

Expectativas de crecimiento para México

Carlos Slim Domit subrayó que el Plan México contempla una inversión anual de al menos 25% del Producto Interno Bruto (PIB), de la cual más del 80% provendrá de inversión privada nacional. Según explicó, esto permitirá consolidar un modelo de crecimiento estable y con impacto directo en la generación de empleo.

Compromiso con la inversión en el país

Durante su mensaje, Slim Domit agradeció al equipo de la Fundación Carlos Slim y a Telmex-Telcel, encabezados por Arturo Elías Ayub, por hacer posible el encuentro México Siglo XXI, al que calificó como parte esencial de lo que son como organización.

“Es parte de lo que somos. Un equipo de 353 mil personas con actividad en 49 países. Hecho en México. Somos un país con gran potencial, y ustedes representan la esperanza de hacerlo realidad”, agregó.

En su discurso, insistió en que la próxima década representa una oportunidad decisiva para que el país logre consolidar su desarrollo económico y social.