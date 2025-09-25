En 2024, México tuvo 1.6 millones de nacimientos, pero van a la baja: Inegi

GENERANDO AUDIO...

Nacimientos en México en 2024. Imagen: Shutterstock

Este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) en México, los cuales contabilizan 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024. Las cifras confirman la tendencia a la baja, representan una disminución de 4.5 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil respecto a 2023. La tasa nacional se ubicó en 47.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años.

Para tener un panorama completo y según datos del Inegi, así está la estadística de nacimientos en México en los últimos años:

2020: Un millón 629 mil 211, 47.9%

2021: Un millón 912 mil 178, 55.6%

2022: Un millón 891 mil 388, 54.5%

2023: Un millón 820 mil 888, 52.2%

2024: Un millón 672, 227, 47.7%

¿Dónde nacen más y menos bebés en México?

Según datos del Inegi, en 2024, se contabilizaron un millón 672 mil 227 nacimientos registrados. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7. La disminución fue de 4.5 respecto al año anterior.

Los estados que encabezaron la tasa más alta de nacimientos fueron:

Chiapas : 86.7 nacimientos por cada mil mujeres

Durango: 58.9

Nayarit (58.6)

Guerrero (57.2)

Baja California (55.7)

Mientras que las entidades que obtuvieron la tasa más baja de nacimientos fueron:

Ciudad de México (32.8)

Yucatán (38.1)

Hidalgo (38.3)

Estado de México (39.1)

Quintana Roo (39.2)

Más datos sobre los nacimientos en 2024

Sexo de los bebés : 50.6% fueron hombres y 49.4% mujeres

: 50.6% fueron hombres y 49.4% mujeres Registro oportuno : 82% obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año

: 82% obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año Edad de las madres : 23.% tenía entre 20 y 24 años 22.56% entre 25 y 29 años 17.50% tenía entre 30 a 34 años 12.53% en el rango de 15 a 19 años 0.36% eran menores de 15 años

:

La ENR se elabora a partir de los registros en oficialías del Registro Civil de todo el país y en 2024 contó con información de 4 mil 924 fuentes informantes.