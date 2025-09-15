GENERANDO AUDIO...

La meta es llegar a 2.5 canasta básicas en 2023. Foto: Cuartoscuro

Cuando concluya el sexenio, en 2030, el salario mínimo alcanzará para cubrir 2.5 canastas básicas, prometió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la vez que acotó que, actualmente, alcanza para 1.7 canastas.

Asimismo, destacó que dependerá del pueblo de México completar los seis años de su gestión constitucional, luego de que desde antes de asumir prometió someterse al proceso de Revocación de Mandato a mitad de periodo.

Salario mínimo subirá así al terminar sexenio, según Sheinbaum

En Toluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó la gira de su Primer Informe de Labores, cubriendo hoy 16 de las 32 entidades federativas, desde donde reiteró su compromiso de seguir impulsando el salario mínimo.

En este sentido, aseguró que, para 2030, el salario mínimo deberá alcanzar para cubrir 2.5 veces la canasta básica, a fin de que más personas salgan de la pobreza y pobreza extrema.

“Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”.

Claudia Sheinbaum | Presidenta de México

A la par, recordó que, de acuerdo con el último informe, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 13.5 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos seis años.

Para 2025, el salario mínimo subió 12%, pasando de 248.93 a 278.80 pesos diarios en el país, y de 374.89 a 419.88 pesos al día en la Zona Libre de la Frontera Norte, similar al incremento anual que registró en los últimos años.

Sin embargo, la mandataria federal recalcó que dependerá del pueblo de México si su administración concluye en 2030 o antes, pues, al igual que Andrés Manuel López Obrador, se someterá a la Revocación de Mandato.