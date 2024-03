Confirman un mexicano rescatado y dos desaparecidos por la caída de puente en Baltimore, EU

Este miércoles reanudarán la búsqueda alrededor del puente de Baltimore. Foto: AFP

Tras la caída del puente Francis Scott Key, en la ciudad de Baltimore, un mexicano fue rescatado y otros dos están desaparecidos, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó dar la identidad de los connacionales.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario federal apuntó que, mientras el martes fue rescatado un mexicano tras el accidente con la embarcación Dalí, todavía hay dos connacionales desaparecidos, entre las seis personas que las autoridades estadounidenses asumen como muertas.

Asimismo, refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya cuenta con toda la información respecto a la identidad de los tres mexicanos, así como su lugar de procedencia; sin embargo, negó dar más detalles, pues apuntó que los familiares pidieron discreción.

Mientras que horas antes la dependencia federal apuntó, que este miércoles se reanudará la búsqueda de las seis personas en las aguas del río Patapsco, aunque según informaron las autoridades estadounidenses, ya sería en torno a búsqueda de los cuerpos, toda vez que se les asume muertos debido a las condiciones climatológicas y el tiempo que ha pasado desde que la embarcación chocó con la estructura.

🚨Actualización relacionada con el colapso del puente en Baltimore, MD:



✅ Hay seis trabajadores desparecidos, incluidas personas mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas. Las autoridades reanudarán mañana los trabajos de búsqueda.

Los avances en el caso

Al suspender este martes por la noche las tareas de búsqueda alrededor del puente en Baltimore, los equipos de rescate y las autoridades estimaron que los seis desaparecidos están presumiblemente muertos.

“Basándonos en la duración de la búsqueda (…), la temperatura del agua, en este momento no creemos que encontremos a estas personas con vida”, declaró el vicealmirante de la Guardia Costera Shannon Gilreath en conferencia de prensa sobre las labores.

Mientras que el responsable de transportes del estado de Maryland, Paul Wiedefeld, afirmó que los operarios trabajaban en reparar baches en el asfalto, “nada que ver con un problema estructural” del puente.

Así quedó el colapsado puente en Baltimore, EE.UU.

Toda vez que, en imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se ve un portacontenedores estrellarse contra un pilar del puente, haciendo que gran parte de la estructura de acero, construida en 1977, cayera al río Patapsco.

Antes de chocar, el buque MV Dali emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, declaró más temprano el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore, quien agregó que “esas personas son héroes”, al declarar el estado de emergencia.

Desaparecidos, empleados de la construcción

El obrero José Campos habló de sus colegas desaparecidos, empleados como él de la empresa Brawner Builders Inc. “Muy triste, primeramente Dios, que ellos estén vivos todavía, no sé cómo explicarlo porque me duele mi corazón de lo que está pasando”, declaró.

“Es una tragedia terrible e imprevista”, dijo a su turno Jeffrey Pritzker, de Brawner Builders. “Ninguno de nosotros podía imaginar que esto pudiera ocurrir. Estamos todos conmocionados y angustiados”.

El presidente Joe Biden lo calificó de “terrible accidente” y prometió reconstruir la infraestructura cuanto antes, aunque “llevará un tiempo”.

“Estoy dando instrucciones a mi equipo para que mueva cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible”, dijo Biden en un breve discurso desde la Casa Blanca.

Una persona fue trasladada al hospital en “estado muy grave”, informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa.

Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó Wallace, sin especificar el número.

En cualquier caso, “no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede”, declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.