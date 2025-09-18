GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar a fondo la presunta red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, detectada este año en Tampico, Tamaulipas.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum reconoció que el gobierno federal no sabe desde cuándo opera esta red, pues las investigaciones comenzaron en marzo de 2025, tras la llegada de un buque con combustible ilegal.

FGR debe esclarecer el alcance del “huachicol fiscal”

La mandataria detalló que corresponde a la FGR determinar quiénes participaron en esta red, qué empresas estuvieron involucradas y cómo operaba el contrabando. Subrayó que el objetivo es castigar a los responsables y garantizar que no haya impunidad.

“Ya no están llegando buques con combustible ilícito, pero es fundamental saber qué empresas compraban ese combustible y hasta dónde llegaba la corrupción”, declaró la presidenta.

Sheinbaum precisó que fue en marzo cuando se detectó el primer caso, a partir de un buque en Tampico. A partir de ahí se inició la indagatoria que derivó en detenciones recientes.

“No sabemos qué tan atrás venía este contrabando, pero lo importante es que se investigue y se llegue hasta el fondo”, dijo.

Ante cuestionamientos sobre presunta participación de la Marina, Sheinbaum defendió a los titulares de las Fuerzas Armadas: el almirante Raymundo Morales y el general Ricardo Trevilla, a quienes calificó como hombres íntegros, valientes y patriotas.

“Cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que participa en actos ilegales, investigar fortalece a las instituciones”, apuntó.

La presidenta reiteró que en su administración no habrá encubrimientos: “no habrá impunidad”, aseguró.

