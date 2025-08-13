GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional en México pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que representa una disminución de 8.3 millones de personas. Durante el mismo periodo, la población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones, informó el INEGI.

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6%, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.



En el mismo periodo, las tres entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación…

En 2024, la población en situación de pobreza representó 29.6 %, lo que significa que 3 de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y su ingreso mensual por persona no era suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes o servicios necesarios.

A pesar de la reducción en pobreza, la población vulnerable por carencias sociales aumentó 2.7 puntos porcentuales, ubicándose en 32.2 % en 2024, aunque se redujeron las carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Inegi asume medición de pobreza

Entre 2022 y 2024, la población en pobreza multidimensional disminuyó de 46.8 a 38.5 millones, con una reducción de 8.3 millones de personas. La población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones.

Foto: Inegi

Antecedentes de la medición

La medición oficial de pobreza en México busca generar información confiable y comparable sobre el desarrollo social del país para formular y evaluar políticas públicas. Hasta 2022, el Coneval realizaba la medición con periodicidad bienal a nivel nacional y por entidad federativa, y quinquenal en el ámbito municipal.

Con la reforma constitucional de diciembre de 2024 y las leyes secundarias de julio de 2025, las funciones de medición de pobreza y evaluación de la política de desarrollo social se transfirieron al INEGI, bajo los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. La metodología utilizada mantiene la continuidad de la serie iniciada en 2016, basada en los Lineamientos y criterios generales emitidos por el Coneval.

Esta es la primera medición realizada por el instituto, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024 y la entrada en vigor de las reformas a leyes secundarias el 17 de julio de 2025.

