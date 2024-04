En dos días, Senado desahogará reforma para crear Fondo de Pensiones para el Bienestar

En cuestión de horas, la minuta sobre la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar llegó al Senado de la República y de inmediato fue turnada a comisiones.

“… Se turnó directamente a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda esta mañana…” Ana Lilia Rivera Rivera | Presidenta de la Mesa Directiva, Senado

Morena y bancadas aliadas informaron que se dará celeridad a su aprobación sin cambio alguno.

“… No, no podemos ya hacer modificaciones, nos vamos a allanar para que no tenga efecto devolutivo, nosotros creemos en la reforma. ¿Qué les conviene más: que sigan los bancos generando beneficios para ellos o que se crea este fondo para beneficio de los trabajadores? Es muy clara la reforma y nosotros preferimos que sea para resarcir la pensión completa de la clase trabajadora…” Ricardo Monreal | Coordinador de Morena, Senado



La oposición prometió una batalla parlamentaria.

“… Francamente estamos ante un atropello, ante un robo, legal, pero robo desde el gobierno a los fondos de los trabajadores y no vamos a permitirlo en la discusión…” Julen Rementería del Puerto | Coordinador del PAN, Senado

Y de fracasar en la tribuna del Senado, amagó con impugnar ante la Suprema Corte.



“… Lo que queda es eso, precisamente preparar los recursos para ir a la Corte, para que en la Corte se pueda componer lo que claramente está violando derechos de los mexicanos, llámese amparo, llámese amnistía o llámese Afores o Fondo de Pensiones o el nombre que le queramos poner…” Julen Rementería del Puerto | Coordinador del PAN, Senado



El dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar se discutirá este miércoles en comisiones, y una vez superada esta aduana, el dictamen se someterá a primera lectura en la sesión matutina del jueves 23 de abril, para que en una segunda sesión se discuta y en su caso se apruebe por mayoría simple en el pleno de la Cámara Alta.