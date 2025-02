Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró que como parte del Plan Nacional de Energía, en el que se contempla a Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha establecido que no haya gasolinazos, que se tenga autosuficiencia, que se garantice la producción y que, en un corto plazo, la gasolina no supere los 24 pesos por litro.

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que, para lograr ese último punto, ya se está llegando un acuerdo con los gasolineros del país para que se establezca que la gasolina (sin especificar si magna o premium) no supere los 24 pesos, como en algunos lugares donde se ha llegado encontrar en 26.50 pesos por litro.

“Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Ya va muy avanzado el acuerdo, el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, pues no solo con ese precio, no habría aumento desde 2018, sino que inclusive habría una ligera reducción”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.