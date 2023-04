Durante el segundo día del foro “Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática“, especialistas coincidieron en que dicho esquema de gobierno necesita un nuevo modelo económico.

“Con algo que es muy doloroso, pero que se tiene que hacer: aumentar la capacidad tributaria de esta nación, no cobrarles más a los mismos, cobrando a quienes tienen una vida, evadiendo sus responsabilidades fiscales e incluir la informalidad en el proceso”.

Un posible gobierno de coalición requerirá, necesariamente, de una reforma fiscal.

“Vamos a necesitar recaudar mejor. Parte de la oferta política siempre es ofrecer más y cobrar menos, nosotros no vamos a poder hacer eso”.

Además, será necesario combatir la informalidad.

Especialistas propusieron un acuerdo en lo inmediato para blindar las elecciones.

“Un acuerdo de gobierno, partidos y sociedades. Es importantísimo no descuidar este trabajo. Además, hay que destinar, por lo menos, el triple del presupuesto que se asigna actualmente”.

La renovación de gubernaturas en junio próximo, podrían ser un laboratorio para dicha alianza que blinde las urnas.

“Es un poco lo que mucha gente empieza a decir y con razón, primero a mí me parece importante que las elecciones locales, pues, marquen la idea de concentrarnos un poco en lo local para poder trabajar ya en lo federal, pero sin duda ahí vienen, ya no hay manera de esperar”.

En el último día del foro organizado por la plataforma “Unidos”, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de oposición urgió a concretar un acuerdo.

“El convenio se puede hacer ya, sí. ¿Por qué no, por qué no tenemos ya firmada la alianza? Por qué no hoy tenemos ya firmada el compromiso de la alianza para que vea que hay seriedad”.

Miguel Ángel Mancera, senador de la bancada PRD