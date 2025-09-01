GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El abogado oaxaqueño Hugo Aguilar, primer indígena en encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inició su periodo como ministro presidente con un cambio importante: su semblanza, junto con la de los demás ministros, aparece publicada en la página oficial en español y cinco lenguas indígenas: náhuatl, maya, tsotsil, tseltal y mixteco.

Además, en la fotografía oficial, Aguilar porta la toga con bordados inspirados en los pueblos originarios, un símbolo de su identidad y trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, que contrasta con la vestimenta tradicional de los ministros.

Hugo Aguilar, defensor de los pueblos originarios

De acuerdo con su semblanza oficial, Hugo Aguilar es licenciado en Derecho por la UABJO, con la tesis “Pluralismo jurídico: el sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña”. Además, cuenta con estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la misma institución.

Un fragmento de la semblanza en maya. Foto: SCJN

En 2001 recibió el Premio Nacional a la Juventud Indígena, y desde entonces ha trabajado en la reflexión y defensa de los derechos indígenas y sociales, así como en la representación de comunidades vulnerables ante los órganos jurisdiccionales.

Su labor inició en 1989 en Tlaxiaco, Oaxaca, como auxiliar en la Procuraduría para la Defensa del Indígena. Entre 1996 y 2010 fue asesor legal de 25 comunidades indígenas en conflictos agrarios y político-electorales.

Un fragmento de su semblanza en náhuatl. Foto: SCJN

Ese mismo año encabezó el área jurídica de Servicios del Pueblo Mixe (SERmixe) y colaboró con el EZLN en la redacción de propuestas de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena.

Aguilar también representó a municipios oaxaqueños en controversias constitucionales ante la SCJN, tanto en materia de derechos indígenas como en medios de comunicación.

