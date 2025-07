GENERANDO AUDIO...

Trabajadores mexicanos. Foto: Cuartoscuro.

En México, el 67% de la población ocupada, equivalente a 32.9 millones de personas, carecen de ingresos suficientes para salir de la condición de pobreza y los programas sociales no representan una salida para esta realidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

No hay programa social que sustituya el ingreso del trabajo

Rogelio Gómez Hermosillo, de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que “el ingreso de los hogares en México proviene mayoritariamente del trabajo, 75%, 75 centavos de cada peso de los ingresos de los hogares, viene del trabajo, así o arreglamos el trabajo o no arreglamos la pobreza. No hay programa social, no hay transferencia monetaria gubernamental que pueda sustituir al trabajo como la vía sostenible frente a la pobreza”.

Agregó que “del ingreso líquido de los hogares, 75 centavos vienen del trabajo, y menos de 3 centavos vienen de transferencias de programas gubernamentales, esa es la proporción en todos los hogares”.

Estados con más exclusión a población en edad de trabajar

Precariedad laboral, desempleo y exclusión por labores de cuidado es el trinomio de atraso que impide a millones de personas salir de los índices de pobreza.

De acuerdo con Ana Paulina González, de Investigación y Datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “en este indicador por exclusión por labores de cuidado, los peores estados con más de 20% de su población en edad de trabajar y que están excluidos son”:

Chiapas

Veracruz

Zacatecas

Tabasco.

Las cuatro entidades con los indicadores más representativos de precariedad laboral y como consecuencia de pobreza son:

Chiapas

Puebla

Estado de México

Morelos

“El Estado de México porque sí me parece importante hablar del Estado de México, porque además de estar en el segundo lugar por porcentaje dado que el tamaño de su población tiene 5 millones de personas que trabajan, 5.1, y no tienen ingresos suficientes para que la gente que trabaja compre al menos dos canastas básicas”, destacó Gómez Hermosillo.

Tampoco las entidades consideradas con un mayor índice de desarrollo laboral, como Coahuila y Nuevo León, presentan mejores resultados

Para Rogelio Gómez Hermosillo, “por eso hablamos de fábricas de pobreza, personas que trabajan sin salario suficiente. Personas que trabajan, pero no tienen seguro social, están directamente sumando a estas carencias y las personas que están en condiciones de trabajar y ni trabajo tienen obviamente también suman a estas carencias”.

Paradójicamente, en nuestro país más de 14.4 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población ocupada, una de cada cuatro personas, trabaja jornadas laborales excesivas, es decir, más de 48 horas por semana.