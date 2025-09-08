En noviembre se decidirá si comuneros buscan restitución de la casa de Noroña en Tepoztlán

GENERANDO AUDIO...

La posible restitución del predio del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, se decidirá hasta la siguiente administración de Bienes Comunales, decidieron este domingo los comuneros.

En asamblea realizada en el predio conocido como “La Casa Verde”, uno de los comuneros pidió tocar el tema de la restitución del predio; sin embargo, por acuerdo de la mayoría, ese tema le tocará a la mesa directiva que entrará en funciones en noviembre de este año.

En su intervención, el abogado Rubén Tapia, quien encabezó recientemente una protesta frente a la casa del senador, exigió iniciar un juicio de restitución contra el legislador, debido a que considera que el político se está burlando de la comunidad al tomar posesión del predio sin seguir los protocolos que marca la Ley Agraria.

“Él ya bronqueó, ya afectó y violentó el estado natural de comuneros y comuneras de aquí, de Tepoztlán, y además está amenazando porque dice que va a seguir con el periodo de los 99 años y hasta entonces entregará la casa, la propiedad del bien inmueble. Por eso es que yo estoy viniendo aquí, a esta asamblea de comuneros para poder decir que tomen casas en el asunto y revóquenle, hagan la restitución del bien”

Rubén Tapia / comunero de Tepoztlán

Asimismo, el comunero informó que, tras la protesta que realizó afuera de la propiedad de Noroña, ha recibido descalificaciones del mismo senador, por lo que teme por su seguridad.

“Es que él ha dicho que nos iba a pasar mal, además mi familia me dijo… me ha comentado: ten cuidado, papá, porque él declaró que tú ibas a tener problemas graves; entonces, tengo temor por mi familia”

Rubén Tapia / comunero de Tepoztlán

Tras la propuesta del abogado, la asamblea aseguró que se trata de una situación con tintes políticos y rechazó someterlo a votación, diciendo que será la próxima mesa directiva del Comisariado quien resuelva si se inicia el juicio de restitución.

“Que será hasta ahora que entre el nuevo comité, que lo van a tomar en cuenta y van a hacer hincapié en la petición que les estoy haciendo”

Rubén Tapia / comunero de Tepoztlán

La mesa directiva actual termina su periodo el próximo octubre, por lo que se iniciará un proceso de elección, tomando posesión la nueva dirigencia en noviembre, y será en la primera asamblea cuando se sometería a votación si se inicia el juicio o no. Mientras tanto, el presidente de los Bienes Comunales de Tepoztlán se negó a dar entrevistas a los medios de comunicación.