Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia de extorsión, la cual fue aprobada ayer, 24 de septiembre de 2024 por el Senado de la República con 106 votos a favor y ninguno en contra.

¿En qué consiste la reforma contra la extorsión?

De esta forma, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una Ley General en materia de extorsión, con el objetivo de combatir de manera integral este delito que afecta a millones de mexicanos.

La reforma busca unificar y fortalecer la legislación en torno a la extorsión en todo el país. Actualmente, las leyes varían entre los diferentes estados, lo que dificulta la persecución efectiva del delito. Con la nueva ley, se establecerán criterios homogéneos para la tipificación del delito, sus agravantes y las sanciones correspondientes.

Una de las principales características de la reforma es que la extorsión será perseguida de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. Además, se implementarán medidas para proteger la identidad de los denunciantes, con el fin de fomentar la confianza en las autoridades y reducir el miedo a represalias.

¿Qué sigue tras aprobación en Senado de reforma contra la extorsión?

La reforma será turnada a Congresos estatales para su discusión y, en todo caso, aprobación. Es importante señalar que al menos 17 de los 32 deberán aprobarla para que el Congreso de la Unión pueda emitir la declaratoria de constitucionalidad y así el Poder Ejecutivo promulgue la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir de la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días para expedir la ley general en la materia, además de la emisión de las nuevas reglas.

