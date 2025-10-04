¿En qué consisten las nuevas normas para transporte y distribución de gas LP?

GENERANDO AUDIO...

Pipas de gas LP. Foto: Cuartoscuro.

Tras la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que ha cobrado, hasta el momento, la vida de 31 personas, el Gobierno de México anunció dos nuevas normativas emergentes para reforzar la regulación del transporte y distribución de combustible.

Se trata de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 (transporte) y NOM-EM-007-ASEA-2025 (distribución), publicadas este viernes 4 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿En qué consisten las normas: NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025?

Estas nuevas normativas establecen medidas específicas para el transporte y distribución del Gas Licuado de Petróleo (Gas LP), con el fin de prevenir riesgos para la población y reducir en lo posible impactos ambientales.

Será obligatorio presentar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) un dictamen que compruebe el cumplimiento del programa de mantenimiento de las unidades.

Dejarán de ser suficientes las inspecciones visuales externas, ahora se deberán hacer inspecciones internas y pruebas hidrostáticas periódicas para detectar grietas, defectos, fugas u otros fallos estructurales.

Los operadores de pipas ahora deberán acreditar una capacitación teórico-práctica específica para transporte y distribución de gas LP, avalado por el organismo CONOCER.

Las unidades deberán contar con dispositivos que regulen velocidad y con sistemas de GPS que transmitan información conforme a lo que establezca la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El plazo de cumplimiento de las normas será el siguiente:

Para la NOM-EM-006-ASEA-2025 , que regula el transporte de gas LP, será de cuatro meses

, que regula el transporte de gas LP, será de cuatro meses Para la NOM-EM-007-ASEA-2025, que regula la distribución de gas LP, será de cuatro meses para las unidades con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad mayor a 10 años, mientras que el resto tendrá seis meses.

Para garantizar la correcta implementación de las normativas, la ASEA, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la CNE coordinarán inspecciones conjuntas a las pipas y las instalaciones. En las inspecciones analizarán elementos mecánicos, permisos vigentes, estado físico de los equipos, registros del padrón vehicular y la evidencia de cumplimiento normativo.

De acuerdo con la secretaría de Energía, Luz Elena González, para la elaboración de ambas normas colaboraron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como la dependencia a su cargo.

Se prevé, según ASEA, que la implementación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 tendrá un impacto económico mínimo, estimando el 0.2% en el precio final del consumidor.

