¿En qué consisten los apoyos que otorgará la Secretaría del Bienestar a familias afectadas por lluvias?

Censo de Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 13 de octubre que las familias afectadas por las intensas lluvias registradas la semana pasada en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí recibirán apoyo tanto económico como de enseres para el hogar.

¿Cómo será el proceso para la entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, indicó en la conferencia mañanera que, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación realizarán el Censo de Bienestar casa por casa para apoyar a las familias de las zonas afectadas por las intensas lluvias.

“Los servidores de la nación ya están en los cinco estados. Así que el día de hoy y hasta la conclusión de las tareas del Censo de Bienestar se visitarán todas las viviendas afectadas, se realizará este censo en los cinco estados afectados por estas lluvias”, mencionó Montiel Reyes.

Foto: Gobierno de México.

La funcionaria detalló cómo se realizará el censo para que las familias afectadas puedan recibir los apoyos del gobierno federal. Precisó que los servidores de la nación recopilarán el censo se realizará a través de un formato que será llenado por los servidores de la nación en el que las personas afectadas registrarán la siguiente información:

Datos personales

Integrantes de la familia

Daños o pérdidas

Vivienda

Servicios de la viviendas

Mobiliarios y artículos del hogar con daños

Afectaciones a agricultura, ganadería y pesca

Locales afectados

Datos de la propiedad del inmueble

Foto: Captura de pantalla.

Una vez concluido el registro, se hará entrega de un cintillo para comprobar que ya se censó la vivienda y con él se podrá acceder a los apoyos. Además, se colocará una etiqueta de “Vivienda censada” en cada domicilio visitado.

Foto: Gobierno de México.

¿Cuándo se entregará el primer apoyo y en qué consiste?

La funcionaria federal indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta semana y la siguiente se hará entrega de un primer apoyo económico, el cual servirá para ayudar a las labores de limpieza.

Agregó que conforme al análisis del censo, se entregarán los siguientes apoyos, entre los que destaca la entrega de un paquete de enseres que contiene:

Refrigerador

Estufa

Colchón

Vajilla

Ventilador

Avance del Censo del Bienestar

Montiel Reyes indicó en la conferencia mañanera de este jueves que, hasta el 15 de octubre, se han censado 58 municipios: 13 en Veracruz, 17 en Hidalgo, 15 en Puebla, 7 en Querétaro y 6 en San Luis Potosí.

Un total de 26 mil 311 viviendas han sido censadas en estos estados: mil 221 en Hidalgo, 681 en Querétaro, 4 mil 796 en Puebla, 2 mil 493 en San Luis Potosí y 17 mil 120 en Veracruz.