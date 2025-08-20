GENERANDO AUDIO...

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

En 2026, los seis partidos políticos con registro nacional tendrán a su disposición una bolsa superior a 7,700 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera electoral Dania Ravel explicó que el objetivo de estos recursos es que los partidos construyan democracia y fortalezcan la participación ciudadana, no solo durante las campañas, sino de forma permanente.

¿En qué se gastarán los recursos?

El INE detalló la distribución del financiamiento público:

Actividades ordinarias permanentes: 7,368 millones de pesos Sueldos y salarios del personal Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles Papelería y suministros Servicios como luz y combustible Viáticos y gastos de operación cotidiana

Actividades específicas: 221 millones de pesos Educación y capacitación política Foros y eventos para promover valores cívicos y derechos humanos Investigaciones socioeconómicas y políticas Publicación y difusión de libros, revistas o suplementos

Franquicia postal: 147 millones de pesos

147 millones de pesos Franquicia telegráfica: 693 mil pesos

Estos dos últimos rubros permiten a los partidos enviar correspondencia y mensajes sin costo adicional, siempre que no excedan los montos asignados.

Vigilancia y sanciones a partidos políticos

Aunque el INE supervisa cada peso en tiempo real mediante la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General, las revisiones han detectado irregularidades en años anteriores.

Entre 2020 y 2023, los partidos acumularon sanciones por 2,244 millones de pesos, debido a:

Gastos no reportados

Compras sin objeto partidista

Uno de los casos más llamativos fue la compra de un “número inusual de tóners”, que derivó en sanciones, recordó Ravel.

Con este presupuesto, el INE subraya que los partidos cuentan con recursos suficientes para sostener su operación y actividades políticas, al tiempo que insiste en la obligación de ejercerlos con transparencia y rendición de cuentas.