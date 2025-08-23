GENERANDO AUDIO...

Avanza el proceso para elegir a la próxima persona que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que de mil 200 aspirantes, 33 completaron su registro y tras la revisión de requisitos, 27 pasaron a la etapa de entrevistas.

Las entrevistas se realizarán entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, y el 10 de septiembre se entregará la lista final a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien designará a la nueva persona titular.

27 aspirantes cumplen requisitos para dirigir la CNB

Entre los requisitos establecidos por la Secretaría de Gobernación para encabezar la CNB destacan:

Ser ciudadano mexicano.

No tener antecedentes penales.

Contar con título profesional.

No haber ocupado cargos en partidos políticos ni en el servicio público reciente.

Experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas .

y . Conocimientos en ciencia forense.

Rodríguez subrayó que quien resulte electo deberá responder a la confianza de las familias de personas desaparecidas: “Los servidores públicos se tienen que poner las pilas, estar a la altura de lo que pide la población”.

Gobernación revisa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas

En paralelo al proceso, la Secretaría de Gobernación informó que continúa la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, explicó que se está trabajando con las 32 fiscalías estatales para verificar cada registro y depurar la base de datos: “Nos hemos dado a la tarea de revisar cada uno de los registros y establecer un diálogo con las autoridades estatales”.

La designación del nuevo titular de la CNB será un paso clave en la política del actual gobierno en materia de atención a víctimas y búsqueda de desaparecidos.