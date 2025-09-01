En vivo: Claudia Sheinbaum presenta su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su Primer Informe de Gobierno, con un mensaje público a las 11:00 horas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pasadas las 17:00 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el informe por escrito a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sigue el mensaje sobre el estado de la nación que dará la presidenta de México con el Minuto a Minuto de Unotv.com en este 1 de septiembre que coincidirá la obligación de transparencia del Ejecutivo federal con la toma de protesta de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial electos el pasado 1 de junio.

Este lunes no habrá conferencia mañanera, iniciando a las 11:00 horas la transmisión desde Palacio Nacional

EN VIVO: CLAUDIA SHEINBAUM RINDE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿De qué trata el Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Como parte de sus obligaciones como presidenta de México, Claudia Sheinbaum debe rendir un Informe de Gobierno cada 1 de septiembre, dando al Congreso de la Unión los pormenores del estado de la administración pública federal, respecto a cómo y en qué se gastó el dinero del presupuesto durante el año, así como las modificaciones que tuvo la administración pública.

Además, los presidentes también aprovechan para emitir un mensaje a la ciudadanía sobre el trabajo realizado, así como sus planes para los meses siguientes, con la oportunidad de dar un “golpe de timón” o mantener el curso elegido hasta ese momento.

Aunque en administraciones pasadas acudían a la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados a entregar el informe personalmente, escuchar a los partidos y dar ahí su mensaje, no es obligatorio que vayan, por lo que en los últimos años se ha realizado en Palacio Nacional o en el Museo Nacional de Antropología.

Por su parte, además de recibir el informe, diputados y senadores inician cada 1 de septiembre su periodo ordinario de sesiones, que instalan minutos antes de recibir el informe escrito, mientras que este año, por la renovación del Poder Judicial, por la tarde también realizará en el Senado de la República la toma de protesta de juzgadores, y, por la noche, la primera sesión de la Suprema Corte con los nueve ministros.