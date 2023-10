En vivo Huracán Otis 2023: últimas noticias de su paso por México

El huracán Otis 2023 alcanzó la categoría 5. Fotos: @conagua_clima | GettyImages

Otis golpeó fuertemente la costa de Guerrero la madrugada de este miércoles 25 de octubre como categoría 5, dejando a su paso inundaciones, lluvias, destrozos y pánico entre la población. El fenómeno también causó derrumbes, rupturas de caminos e interrumpió la comunicación en algunas regiones del estado.

Hasta el momento, se reportan 27 muertos por el paso del huracán Otis 2023, que ya se degradó a Baja presión remanente.

Huracán Otis 2023: últimas noticias de lluvias, imágenes de sus destrozos e intensidad

27 de octubre de 2023

Aerolíneas ofrecerán vuelos gratis de Acapulco a CDMX para apoyar a personas varadas

Tras el paso de Otis por Acapulco, las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús ofrecerán, a partir de hoy, vuelos de manera gratuita con destino a la Ciudad de México.

Activan puentes aéreos Acapulco-CDMX y analizan paquete de apoyo a reconstrucción

Este viernes 27 de octubre, el Gobierno federal anunció el inicio de dos puentes aéreos entre la Ciudad de México y Acapilco, uno de ellos al Aeropuerto Internacional, para la evacuación de turistas y población a través de aviones de diversas aerolíneas comerciales, así como la llegada a la ciudad costera de personal médico para la atención de la emergencia.

El titular de la Sedena apuntó que también continúan los trabajos para restablecer en su totalidad el servicio de agua y luz en Acapulco, a la vez que pidió no llevar a dicha localidad, sino a Chilpancingo, los víveres y ayuda recaudados para los damnificados por el huracán a fin de no saturar las entradas ni entorpecer las labores de emergencia, pues además la autopista todavía no está lista para recibir transporte pesado.

Recalcó que el saldo se mantiene en 27 muertos y cuatro personas desaparecidas, toda vez que la Fiscalía ya investiga los hechos, siendo ésta la que emitirá el reporte final de defunciones por Otis.

Llega ayuda a Acapulco

Además, con el establecimiento del primer puente aéreo militar, Luis Cresencio Sandoval dijo que ya han distribuido 7 mil 500 despensas en diversas colonias de la zona afectada, así como 7 mil litros de agua, mientras que este viernes se llevarán otras 40 toneladas de ayuda que se han recaudado hasta el momento.

Habrá “cumbre” con la IP por paquete de ayuda

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que a las 17:00 horas funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), entre otras, con empresarios turísticos y comerciales de Acapulco para acordar un paquete de apoyo para la reconstrucción y reactivación de la zona de desastre.

Asimismo, refirió que a la par de estos apoyos se acercará a los empresarios sin póliza de seguro a un crédito a bajo costo para que puedan reparar su negocio, toda vez que llamó a las aseguradoras a no atrasar el pago de las pólizas.

Ya tienen 10 mil paquetes de ayuda

En cuando a los apoyos para la población, López Obrador afirmó que ya tienen 10 mil paquetes de electrodomésticos que se repartirán entre los damnificados que aparezcan en el censo de la Secretaría de Bienestar, aunque adquirirán los que faltan para cubrir dicha lista.

Agregó que la ciudadanía recibirá toda la ayuda necesaria para la reconstrucción de las viviendas dañadas, aunque pidió evitar los abusos, pues refirió que en todas las catástrofes no falta quien se apunte para recibir apoyos sin estar entre la población damnificada.

26 de octubre 2023

Movilidad en Acapulco, afectada por quienes intentan salir del puerto; tráfico complica la llegada de ayuda

La noche de este 26 de octubre se vivieron momentos de caos en las principales avenidas del puerto de Acapulco, debido a los cientos de automovilistas que intentaban salir del puerto y algunos más que deseaban entrar.

En el boulevard Vicente Guerrero, por ejemplo, el tráfico estuvo completamente colapsado, lo que generó que automovilistas y turistas que viajaban en algún tipo de transporte se quedaran varados por más de tres horas.

Comienza a llegar el apoyo: ¿Qué donar y qué no a los damnificados en Guerrero por Otis?

En todo el país se han abierto centros de acopio para los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. Este jueves, la UNAM instaló uno en el Estadio Olímpico Universitario.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) detalló los artículos que más se requieren:

Alimentos no perecederos

Comida enlatada

Leche en polvo

Agua embotellada

Arroz

Frijol

Café soluble

Galletas

Azúcar

Aceite

En segundo lugar, están los artículos de limpieza.

Jabón

Pasta dental

Cepillo de dientes

Papel higiénico

Gel antibacterial

Toallas sanitarias

Pañales para niños y adultos

Toallitas húmedas desinfectantes

Cloro

Detergente

Jabón

Cubetas

Jergas

Escobas

Trapeadores

Desodorantes desinfectantes

Mañana 27 de octubre inicia puente aéreo para retornar a turistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que recuperó la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco. A través de su cuenta de X, antes Twitter, señaló que sólo se realizarán puentes aéreos para que los turistas salgan del puerto.

Declaran estado de emergencia en Guerrero tras paso de Otis

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para el estado de Guerrero. El estado de emergencia se debe a la lluvia severa y vientos fuertes que se registraron el día 24 de octubre de 2023. El municipio de atención inicial, indicó la dependencia, será Acapulco de Juárez.

Habitantes de Xaltianguis piden apoyo por el paso del huracán Otis

El Puerto de Acapulco, en Guerrero, se encuentra en una situación de emergencia por el paso del huracán Otis, pero poblados cercanos como Xaltianguis también piden ser atendidos. Cientos vehículos de la Sedena, CFE, entre otras dependencias, acudieron al Puerto de Acapulco para restablecer las comunicaciones y la energía eléctrica.

Turistas saldrán de Acapulco desde aeropuerto de Ixtapa

A raíz de que miles de turistas quedaron atrapados tras el paso del Huracán Otis, que destruyó las instalaciones del aeropuerto de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tres aerolíneas realizarán vuelos desde el Aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo para llevar a los turistas a otros destinos, entre ellos, a la Ciudad de México.

Centros de acopio para damnificados por huracán Otis en estados

Tras el paso del huracán Otis por Guerrero, se abrieron centros de acopio para los damnificados, siendo Acapulco la zona en donde causó más daños. A continuación te decimos en dónde se localizan los lugares para apoyar desde las diversas entidades del país.

TELMEX restableció red en Acapulco

Tras una intensa labor de sus técnicos especializados, TELMEX concluyó las labores de empalme de la fibra óptica que resultó afectada por el huracán Otis, lo que ha permitido restablecer las comunicaciones en Acapulco, Guerrero. Por su parte, Telcel informó que restableció cerca del 40% de sus servicios en Acapulco.

Autopista del Sol es reabierta en ambos sentidos

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó este jueves que la Autopista del Sol fue reabierta en ambos sentidos, pero con reducción de carriles, tras el paso del poderoso huracán Otis, que dejó severos daños en Acapulco, en el estado de Guerrero.

Asimismo, aunque la vía de comunicación ya fue abierta, la dependencia resaltó que las labores de atención continúan en la zona, por lo que pidió a los automovilistas manejar con precaución, así como atender las indicaciones viales.

Alerta sísmica “apagada” por Otis

El huracán Otis generó daños que provocaron la suspensión de la comunicación de 27 sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Otis dejó 27 muertos en Guerrero

En su paso por Guerrero, Otis dejó al menos 27 muertos y cuatro personas desaparecidas, según informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, toda vez que todavía sigue el restablecimiento de las comunicaciones y la energía eléctrica.

Este jueves, durante la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que el fenómeno meteorológico fue inusual debido a la velocidad con la que incrementó su intensidad, tocando tierra en el puerto de Acapulco como huracán categoría 5.

“El Niño” entre las causas de evolución rápida del huracán Otis

La evolución del huracán Otis rompió récords, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala, explicó a qué se debió el rápido cambio en el fenómeno meteorológico.

25 de octubre 2023

Aplican Plan DN-III-E y Plan GN-A en Guerrero debido al paso del huracán Otis 2023

Elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E y el Plan GN-A en apoyo a la población de Guerrero, que fue afectada por el paso del huracán Otis.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que debido a los daños ocasionados por el huracán Otis cuando ingresó por la madrugada a Acapulco, Guerrero.

Alerta en Michoacán por tormenta Otis: esperan fuertes lluvias y habilitan refugios

Después del devastador paso de Otis como huracán categoría 5 en Acapulco, Guerrero, ahora es en Michoacán, en donde se mantienen en alerta amarilla ante el avance del fenómeno climatológico, que ya se degradó a baja presión remanente.

A través de su cuenta oficia de X, antes Twitter, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, dio a conocer que, previó a la llegada de Otis, se realizó un simulacro de activación de refugio temporal en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, hizo un llamado a la población a no confiarse ante la presencia de la tormenta tropical Otis y seguir las recomendaciones por parte de las autoridades.

AMLO permanece en Guerrero: Reabren Autopista del Sol tras huracán Otis y cierran aeropuerto de Acapulco

Luego de informarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya estaba en Guerrero para atender la emergencia por el huracán Otis, ahora degradado a tormenta tropical, el Gobierno de México informó que se logró reabrir el paso de vehículos en el kilómetro 360, el cual estaba obstruido por derrumbes ocasionados por el fenómeno.

Sin embargo, precisó que el paso es para vehículos de emergencia y llamó a los usuarios a abstenerse de circular por dicha carretera, mientras no se normalicen sus condiciones de operación. Además, pidió a la población extremar precauciones.

Aunado a lo anterior, se informó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco mantiene suspendidas sus operaciones hasta nuevo aviso.

Llega AMLO a Guerrero para atender afectaciones por huracán Otis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó este miércoles al estado de Guerrero para atender las afectaciones causadas por el huracán Otis.

López Obrador es acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán.

CFE restablece servicio eléctrico al 40% de afectados

Tras el impacto del huracán Otis la madrugada de este 25 de octubre de 2023 en el estado de Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendió trabajos para restablecer el suministro eléctrico al 40% de los 504 mil 340 usuarios afectados hasta el momento en el estado de Guerrero.

Hasta el momento el suministro ha sido restablecido a 202 mil 932, quienes ya cuentan con luz eléctrica.

Albergues en Guerrero por Otis

Miles de inmuebles quedaron con destrozos; por lo que se han habilitado albergues. Para atender a los afectados, el Gobierno de Guerrero ha activado 250 refugios en todo el estado.

Otis baja de intensidad a categoría 1 en su camino hacia Michoacán

Todavía sobre Guerrero, el huracán Otis 2023 bajó a categoría 1, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), apenas un par de horas después de que pasó de las categorías 4 a la 2, mientras se espera que continúen las lluvias en al menos tres entidades.

Ver más ⚠️ Esta hora, #Otis se degradó a #Huracán categoría 1 en tierra sobre #Guerrero.



Se prevé que continúe su trayectoria hacia Michoacán, donde hacia las 18:00 horas de este miércoles se degradaría a tormenta tropical antes de llegar a la ciudad de Morelia, su capital.

Cierran autopista del Sol en ambos sentidos

La autopista del Sol fue cerrada en ambos sentidos por un deslave ocasionado por el paso del huracán Otis, así lo informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) mediante un mensaje en redes sociales.

El reporte más reciente de Capufe señala que permanece el cierre en la circulación, a la altura del kilómetro 360 de la autopista del Sol. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.