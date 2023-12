Encontré piezas arqueológicas ¿Me las puedo quedar?

Durante más de medio siglo, Luis ha resguardado estas presuntas piezas arqueológicas que encontró en Oaxaca.

“… Excavando, haciendo hoyos para enterrar postes de madera”. Luis García encontró piezas arqueológicas.

Sabe que, de ser auténticas, serían parte de nuestra historia y nunca ha pensado en lucrar con ellas.

“Nosotros, por lo menos, no tenemos derecho de vender esto. Yo no puedo hacer nada con ellos y últimamente he pensado en donarlas, para ver si le dan el mejor cuidado y para ver cuánto tiempo duran ahí”. Luis García encontró piezas arqueológicas.

¿Puede tener piezas arqueológicas si las encuentras?

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas protege estos vestigios.

“Estos bienes de carácter arqueológico son propiedad de la nación, es decir, son inalienables, están fuera del comercio, cualquier acto traslativo de comercio está prohibido“. Alejandro Bautista, subdirector de Registro de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Quien las encuentre puede quedárselas bajo registro o darlas a resguardo.

“Aquí hay dos opciones, que el particular entregue estos bienes al INAH, se deslinde de esta responsabilidad de cuidar estos bienes y entregarlos voluntariamente al INAH, mediante un acta de entrega – recepción… o bien, la segunda opción es solicitar el registro de estos mismos bienes, que se inscriban en el registro público de monumentos“. Alejandro Bautista, subdirector de Registro de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Si el particular decide quedárselas, nadie investigará de dónde o cómo las obtuvo, sólo se le recomendará no excavar más en la zona donde las encontró, no guardarlas en bolsas o cajas para evitar dañarlas y minimizar su fricción.

Si se opta por entregarlas, el INAH enviará un equipo para dar fe de su legitimidad e inventariarlas.

“Normalmente, va integrado por un arqueólogo, un técnico registrador que apoya al arqueólogo en el marcado físico de cada pieza … también va un fotógrafo que realiza las tomas fotográficas respectivas”. Alejandro Bautista, subdirector de Registro de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Dónde registrarme para resguardar una pieza arqueológica?

El registro es gratuito y lo puede iniciar en la siguiente página:

Este año, el INAH ha registrado 30 mil piezas arqueológicas, principalmente en:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Sinaloa

De culturas de occidente, del centro y del Golfo de México.

Luis indicó a UnoTV.com que registrará sus piezas.