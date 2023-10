“Estuvo más de 60 horas escondido”: encuentran con vida a David Heiblum, mexicano reportado como desaparecido en Israel

David Heiblum, el mexicano reportado como desaparecido en Israel, ha sido localizado con vida, informó su hermana Shirley Heiblum Berman.

En entrevista para medios, Heiblum Berman reveló que David y su esposa estuvieron más de 60 horas escondidos debajo de la cama en su casa y los encontraron.

Su hermana detalló que el mismo 7 de octubre, cuando inició la ofensiva por parte del grupo palestino Hamás, la familia tuvo la última comunicación con él y su esposa.

Esto después de que la pareja informó que Hamás había ingresado a la comunidad donde residen, Kibutz Kissufim, disfrazados de soldados israelíes.

Ante lo ocurrido, se escondieron en su cuarto junto con su mascota, un perro.

Shirley detalló que posteriormente se enteraron de la entrada de soldados al departamento de su hermano, pero no lo encontraron, además de no haber rastros de sangre. Al buscar también en hospitales, la familia pensó en un secuestro de la pareja.

“Entraron soldados a las ocho de la mañana a su departamento, donde él vive, y no los encontraron y no había señales de sangre. Buscamos en los hospitales, tampoco no los encontramos. Entendimos que están secuestrados”.

Shirley Heiblum Berman.