Menos hijos y migración interna: ¿qué estados usan más anticonceptivos y a cuáles prefieren mudarse los mexicanos?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México hay 129.5 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres, explicó en conferencia de prensa Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La ENADID reveló además que, en comparación con su edición 2018, en la 2023 se registró una disminución en la fecundidad, un mayor uso de métodos anticonceptivos, esto debido a su conocimiento y su uso eficaz.

Precisamente en el uso de métodos anticonceptivos, 7 de cada 10 mujeres en México señalan usar uno y las que no es porque desean reproducirse, temen a sus efectos o definitivamente no tuvieron acceso a ellos.

“Vemos que el 74.5% de las mujeres señala usar algún tipo de método anticonceptivo, 11.5 dice que nunca ha sido usuaria de este tipo de métodos y el 14.9 en alguna ocasión ha usado que sería el 26.5% restante de las usuarias (…) Cuando se pregunta la razón de no uso la razón más importante está asociado con el deseo de tener un embarazo, 19%, pero también hay porcentajes que temen a los efectos secundarios o incluso con porcentajes más bajos que se pueden observar aquellas que no tuvieron acceso o no entienden cómo se utilizan o no pueden tener acceso al método que están buscando”.

Mauricio Rodríguez Abreu, director de Estadísticas Sociodemográficas, INEGI.