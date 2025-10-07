Encuestadores INEGI van a la calle “más expuestos” a la inseguridad

GENERANDO AUDIO...

El INEGI inició este 6 de octubre el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2025, un ejercicio masivo que se extenderá hasta el 14 de noviembre en todo el país. Los encuestadores recorrerán calles y comunidades para actualizar datos de población y hogares, aunque el propio instituto reconoció que estarán más expuestos a la inseguridad en algunas regiones.

De acuerdo con Mauricio Rodríguez, del área de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, existen protocolos específicos para proteger al personal en campo.

“Tenemos protocolos muy claros de qué hacer, que son los que seguimos en cualquier levantamiento; sólo que ahora es masivo y estamos más al pendiente y más expuestos”, señaló.

INEGI refuerza protocolos de seguridad en zonas de riesgo

Para reducir los riesgos, el INEGI trabaja de manera coordinada con autoridades locales y de seguridad, que aportarán información y apoyo logístico durante la operación. Graciela Márquez, presidenta del instituto, explicó que se recopila información de las propias autoridades para tomar decisiones y definir rutas seguras para los encuestadores.

En los casos donde se requiera, el personal saldrá en flotillas grandes.

“Las oficinas a nivel territorial nos informarán si es necesario reprogramar o, en algunos casos, ir en flotillas: equipos más grandes para en un solo día recuperar la información”, precisó Rodríguez.

Actualización clave para políticas públicas

A pesar de los retos por la inseguridad, el INEGI aseguró que cumplirá con el objetivo de actualizar la información poblacional y sociodemográfica del país. El vicepresidente del instituto, Arturo Blancas, destacó que los resultados serán esenciales para el diseño y evaluación de políticas públicas, además de permitir analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la dinámica demográfica nacional.

Finalmente, Márquez subrayó que el personal también está preparado para otras situaciones que dificultan el levantamiento, no sólo las relacionadas con la violencia.

