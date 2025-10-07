Encuestadores INEGI van a la calle “más expuestos” a la inseguridad
El INEGI inició este 6 de octubre el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2025, un ejercicio masivo que se extenderá hasta el 14 de noviembre en todo el país. Los encuestadores recorrerán calles y comunidades para actualizar datos de población y hogares, aunque el propio instituto reconoció que estarán más expuestos a la inseguridad en algunas regiones.
De acuerdo con Mauricio Rodríguez, del área de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, existen protocolos específicos para proteger al personal en campo.
[Puedes leer: ¿Qué preguntarán los encuestadores del INEGI cuando vengan a mi casa?]
“Tenemos protocolos muy claros de qué hacer, que son los que seguimos en cualquier levantamiento; sólo que ahora es masivo y estamos más al pendiente y más expuestos”, señaló.
INEGI refuerza protocolos de seguridad en zonas de riesgo
Para reducir los riesgos, el INEGI trabaja de manera coordinada con autoridades locales y de seguridad, que aportarán información y apoyo logístico durante la operación. Graciela Márquez, presidenta del instituto, explicó que se recopila información de las propias autoridades para tomar decisiones y definir rutas seguras para los encuestadores.
En los casos donde se requiera, el personal saldrá en flotillas grandes.
“Las oficinas a nivel territorial nos informarán si es necesario reprogramar o, en algunos casos, ir en flotillas: equipos más grandes para en un solo día recuperar la información”, precisó Rodríguez.
Actualización clave para políticas públicas
A pesar de los retos por la inseguridad, el INEGI aseguró que cumplirá con el objetivo de actualizar la información poblacional y sociodemográfica del país. El vicepresidente del instituto, Arturo Blancas, destacó que los resultados serán esenciales para el diseño y evaluación de políticas públicas, además de permitir analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la dinámica demográfica nacional.
[TE PUEDE INTERESAR: Por cada 100 matrimonios, se registraron 33 divorcios en 2024: Inegi]
Finalmente, Márquez subrayó que el personal también está preparado para otras situaciones que dificultan el levantamiento, no sólo las relacionadas con la violencia.