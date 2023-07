Da marcha atrás: Enrique Alfaro descarta ir por la Presidencia en 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció, en un video, que no buscará ser candidato presidencial de México en las elecciones de 2024 por el partido Movimiento Ciudadano, con lo que pone fin a las especulaciones que se tenían sobre su futuro político.

Enrique Alfaro explicó que terminará su sexenio, al frente del gobierno de Jalisco, y descartó ir por algún cargo de elección popular el siguiente año.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco”.

El mandatario jalisciense mencionó en su discurso, que Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente de la construcción de una estrategia seria frente a las elecciones presidenciales. Criticó el aislamiento del partido y la forma en la que se han planteado las alianzas:

“Nuestro Movimiento no debería haber optado por el camino del aislamiento. No apoyamos la forma en que se ha planteado la alianza, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. No está bien”.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco