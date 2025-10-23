Sube el miedo: 6 de cada 10 personas sienten inseguridad en su ciudad

En septiembre de 2025, 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, es decir 6 de cada 10 ciudadanos reportó tener miedo al sitio en el que radica. La cifra representa un aumento frente al 58.6% registrado en el mismo mes de 2024, aunque sin variación significativa respecto a junio de 2025 (63.2%).

El estudio, realizado en 91 áreas urbanas del país, detalla que 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres manifestaron sentirse inseguros en su entorno.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Las ciudades donde la población percibió más inseguridad pública fueron:

  • Culiacán Rosales, con 88.3%
  • Irapuato, con 88.2%
  • Chilpancingo de los Bravo, con 86.3%
  • Ecatepec de Morelos, con 84.4%
  • Cuernavaca, con 84.2%

En contraste, las áreas urbanas con menor percepción fueron San Pedro Garza García (8.9%), Piedras Negras (15.0%), Benito Juárez (15.6%), Los Mochis (19.2%) y San Nicolás de los Garza (22.4%).

Espacios donde la gente se siente más insegura

El 71.7% de la población declaró sentirse insegura en cajeros automáticos ubicados en la vía pública. En tanto, el 64.9% reportó la misma sensación en el transporte público, el 64.4% en la calle y el 57.1% en la carretera.

Expectativas sobre la seguridad

Respecto al futuro, 34% de las personas consideró que la situación de la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 23.9% cree que empeorará. En contraste, 24.9% piensa que mejorará y 16.3% considera que se mantendrá igual de bien.

Conductas delictivas más observadas

Entre las conductas antisociales que la población reportó haber visto o escuchado destacan:

  • Consumo de alcohol en la vía pública (58.2%)
  • Robos o asaltos (47.6%)
  • Venta o consumo de drogas (39.9%)
  • Vandalismo en viviendas o negocios (38.1%)
  • Disparos frecuentes (34.8%)

Cambio de hábitos por temor al delito

El 40.6% de la población afirmó haber modificado sus hábitos para reducir riesgos de delincuencia, como evitar portar objetos de valor. Además, 36.9% limitó la salida de menores de edad, 35% evitó caminar de noche y 22.4% redujo las visitas a familiares o amigos.

Percepción sobre autoridades de seguridad

En cuanto al desempeño de las autoridades, la Marina obtuvo la mayor confianza con 86.7%, seguida por la Fuerza Aérea Mexicana (83.2%) y el Ejército (83.0%). En contraste, la Guardia Nacional tuvo 73.2%, la policía estatal 52.7% y la policía municipal 46.8%.

Problemas urbanos y desempeño gubernamental

Los principales problemas urbanos identificados fueron:

  • Baches en calles y avenidas (84.9%)
  • Coladeras tapadas (60%)
  • Fallas en el suministro de agua potable (59.6%)

Por otra parte, solo 30.3% consideró que su gobierno local es efectivo para resolver los problemas más recurrentes. Piedras Negras, San Pedro Garza García y Apodaca fueron las zonas donde se reportó mayor efectividad, mientras que Cuautitlán Izcalli, Coatzacoalcos y Chimalhuacán tuvieron los porcentajes más bajos.

