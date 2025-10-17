Entre resignación y quejas, inicia trámite de la CURP biométrica

GENERANDO AUDIO...

Martín no puede seguir con los trámites de su pensión, pues le piden la CURP biométrica. Resignado, acudió al módulo del Registro Nacional de Población (Renapo) de la colonia Juárez, en la CDMX, para tramitarlo.

“A mi parecer, es una manera de tener un control entre nosotros, del ciudadano ¡¿para qué quieren tenernos en control, para localizarlo, dónde está usted, cuando ellos quieran?!”

Martín Ramírez / pensionado

Otros pensionados, como Genoveva, también acuden por necesidad, a que les tomen foto, capturen el iris de ambos ojos y les registren las huellas dactilares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“- Su iris, su huella digital…

– Pues el que nada debe, nada teme, mijo. Si es cosa correcta, pues adelante”

Genoveva García / pensionada

Este 16 de octubre comenzó a expedirse oficialmente la CURP biométrica, pero hacer cita no es sencillo.

“Me tuve que meter a las cinco de la mañana para sacar la cita, porque no hay citas después”

Ninel De la Garza / maestra

Ya dentro del módulo de Renapo, se agiliza el trámite.

“- ¿Qué le pidieron para tramitar la CURP biométrica?

– Nada más el INE, la cita impresa y tu CURP. Me tomaron el iris, las huellas dactilares y nada más”

Evaní / ama de casa

“- Fue muy amable la señorita, y nada más me tomaron la foto, me tomaron la foto del iris, las huellas dactilares y nada más

– ¿Y luego qué va a pasar? ¿Se la mandan a su correo?

– En tres minutos me la mandan a mi correo”

Ninel De la Garza / maestra

Por ley, la CURP biométrica será obligatoria a partir de febrero de 2026. Algunos piensan que habrá más orden, otros insisten en que más documentos son innecesarios.

“Nuestros datos biométricos están en todos lados, sin que nos demos cuenta, al sacar una visa, al sacar algunos otros datos; por ejemplo, en los bancos ya tienen tu huella digital, entonces siento que está bien, de alguna manera hay más control”

Jetzy / empleada

“Tenemos lo del INE, tenemos lo del CURP, no sé para qué le piden más cosas”

Martín Ramírez / pensionado