Confirman fechas de entrega de Viviendas del Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Llaves de casas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Las primeras viviendas del Bienestar están listas para entregarse, confirmó Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Durante octubre y noviembre se hará la entrega de casas.

¿Cuándo se entregarán las viviendas del Bienestar?

De acuerdo con el director del Infonavit, este mes se comenzó con la entrega de viviendas en 11 estados de la República Mexicana. Las entidades son:

Tabasco

Tamaulipas

Quintana Roo

Oaxaca

Coahuila

Morelos

Nuevo León

Sinaloa

Tamaulipas

Yucatán

Zacatecas

“En esos 11 estados este mes ya inició la entrega de vivienda”, destacó Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza detalló que el próximo mes se hará en entrega de más casas en los siguientes nueve estados:

Michoacán

Veracruz

Guanajuato

Chiapas

Guerrero

Sonora

San Luis Potosí

Chihuahua

Colima

“A partir de que empezamos a entregar las casas en Tabasco, ya las entregas se van a ir dando semana con semana, mes con mes y se van a ir incrementando. Entonces, en la medida en que lleguen, van a poder escoger su casa, van a poder hacer más rápidamente sus trámites”, destacó el director del Infonavit.

El director del Infonavit destacó que “en 25 estados de la República ya se arrancó la construcción de proyectos, que incluyen 110 mil viviendas”.

Aunque, destacó que eso “no significa que se estén construyendo” el total de viviendas proyectadas, pues, dijo “es todo el proceso previo”.