GENERANDO AUDIO...

Foto: SEGOB

El Tianguis del Bienestar llegó a 21 municipios de Oaxaca y Guerrero, donde se entregaron de manera gratuita 1 millón 659 mil 782 artículos nuevos y de primera necesidad a más de 55 mil 900 familias.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde el 3 de junio se han distribuido 105 toneladas de bienes decomisados o incautados en aduanas en las regiones más alejadas del país.

Al presentar el informe de la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, Rodríguez destacó que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno ha permitido brindar 3 millones 795 mil atenciones a 2 millones 485 mil 866 personas que viven principalmente en municipios prioritarios.

Fomento cívico y participación comunitaria

La titular de la Segob subrayó que se refuerza el fomento cívico en todo el país. En Colima, por ejemplo, se entregó el lábaro patrio a la gobernadora y a 10 presidentes municipales.

Del 8 de septiembre al 3 de octubre, se realizaron 162 festejos patrios con la participación de 55 mil 522 niñas, niños y jóvenes, para fortalecer el respeto a los símbolos nacionales.

En coordinación con gobiernos locales, del 1 al 7 de septiembre se organizaron 144 Ferias de Servicios para las Mujeres, con módulos de salud, programas de bienestar y talleres de emprendimiento, en los que participaron más de 38 mil 900 mujeres.

A través de las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, se llevaron a cabo 5 mil 586 Jornadas por la Paz, con actividades culturales, deportivas y artísticas, así como la segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones.

Rodríguez señaló que mediante las visitas casa por casa, las autoridades han llegado a más de 179 mil 700 hogares en municipios con alta incidencia delictiva, mientras que se han conformado 289 Comités de Paz desde noviembre pasado.

Recuperación de espacios y acciones locales

Gracias al trabajo conjunto de colonos y autoridades de los tres niveles de Gobierno, se han recuperado 284 espacios públicos y convertido 6 mil 887 metros lineales en Senderos de Paz.

En Acapulco, se impartieron pláticas sobre prevención de riesgos, protección civil y primeros auxilios a jóvenes del CETIS 90.

En Chiapas, se gestionó la apertura de dos oficinas del Registro Civil en Frontera Comalapa y La Trinitaria, además de que se benefició a más de 32 mil personas en comunidades rurales.

Asimismo, mil 863 jóvenes fueron incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En Estado de México, Tabasco y Baja California, 245 jóvenes elaboraron 27 murales y participaron en acciones de mejora urbana, como la rehabilitación del alumbrado público en 17 colonias.

Además, en Tlaquepaque, Jalisco, se instaló un Consejo de Paz y Justicia Cívica Municipal para fortalecer la participación ciudadana.

“Sí al Desarme, Sí a la Paz”

La secretaria de Gobernación destacó los avances de la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, impulsada junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, que promueve el intercambio anónimo de armas de fuego por dinero en efectivo.

Del 10 de enero a la fecha, se han canjeado 6 mil 420 armas, de las cuales 1,967 fueron largas, 3,809 cortas y 644 granadas, además de cartuchos y cargadores. También se intercambiaron 5 mil 821 juguetes bélicos por juguetes educativos.