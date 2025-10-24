GENERANDO AUDIO...

Zhi Dong, capo chino fugado de México, fue entregado a EE.UU.

Tras meses de coordinación internacional, Omar García Harfuch confirmó la entrega a Estados Unidos de Zhi Dong Zhang, señalado como responsable de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales en tres continentes. Su captura y extradición se concretaron gracias a la cooperación entre México, Cuba y agencias de seguridad de EE.UU.

El hombre, quien contaba con una Ficha Roja de Interpol, fue detenido originalmente el 30 de octubre de 2024 en la Ciudad de México, pero en julio de 2025 se fugó tras recibir el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por un juez. A partir de ese momento, se desplegó un operativo internacional de búsqueda y se alertó a distintas instancias de seguridad.

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, permanecía detenido en Cuba tras varios meses prófugo. El narcotraficante, considerado uno de los mayores operadores de fentanilo a nivel mundial, fue entregado a las autoridades mexicanas quienes a su vez lo entregaron a EE.UU, informó el secretario de Seguridad y la cancillería cubana.

El 31 de julio de 2025, Zhi Dong fue reaprehendido en Cuba junto con otras dos personas. Su detención derivó de las gestiones entre la FGR, la Defensa, la SEMAR, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Mexico, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este 23 de octubre, fue finalmente entregado a autoridades estadounidenses, quienes continuarán con el proceso judicial en su contra.

México agradeció a la presidencia de Cuba por su colaboración en el caso, subrayando la importancia de la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Antecedentes del caso Zhi Dong

Zhi Dong había sido identificado como un operador clave de redes criminales trasnacionales, con presencia en América, Europa y Asia. Su fuga en julio representó un golpe a las autoridades mexicanas, que intensificaron la vigilancia en fronteras y reforzaron la colaboración con Interpol y gobiernos extranjeros.

Su captura y entrega a EE.UU. cierran un capítulo clave en la cooperación México–Cuba–Estados Unidos contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.