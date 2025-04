Entregan planteles de la UNAM; reiteran eliminar artículo 15 sobre expulsión

GENERANDO AUDIO...

Tras paro, entregan planteles de la UNAM. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las instalaciones de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Economía, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, y Arte y Diseño fueron entregadas la noche del viernes a las autoridades universitarias por los estudiantes que mantenían un paro, informó la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

En un comunicado, la UNAM indicó que en el caso de la Facultad de Arquitectura se concretó un acuerdo entre autoridades y la asamblea estudiantil que contempla una solución respecto al concesionario de la cafetería y la barra de alimentos.

Como parte de los compromisos, se lanzará un concurso de ideas para mejorar los espacios destinados a cafeterías. Los proyectos serán considerados en las zonas de operación de concesionarios y se establecerá una comisión revisora de barras y cafeterías, con la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo.

La UNAM indicó que con el diálogo se continúa avanzando en la atención a las inquietudes planteadas por los grupos estudiantiles.

Eliminan artículo 15

Asimismo, reiteró que la Comisión de Legislación del H. Consejo Universitario acordó por unanimidad eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, disposición que no se encuentra vigente, ya que el reglamento no ha sido publicado. El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó que no se publique.

Además, la UNAM expresó su rechazo categórico a las acciones violentas registradas la tarde del viernes en los alrededores de Ciudad Universitaria, específicamente sobre las avenidas Insurgentes y Universidad.

La comunidad universitaria reafirmó su respeto a la libertad de expresión y manifestación, pero condenó cualquier acto violento, al considerarlo contrario a los valores institucionales y al espíritu de diálogo con el que se han abordado las preocupaciones de su comunidad.