Tecnología y disciplina: así entrenan los paracaidistas en México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) afina detalles rumbo al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2025. En el Campo Militar Estratégico Conjunto, en Santa Lucía, Estado de México, los fusileros paracaidistas entrenan con un túnel de viento único en América Latina para perfeccionar cada movimiento antes de lanzarse desde el aire.

Entrenamiento en el túnel de viento

Este simulador, con tecnología de punta, permite a los paracaidistas dominar la caída libre en condiciones controladas. Según la Defensa, en el mundo existen 105 instalaciones de este tipo y México cuenta con una de ellas.

El Mayor Israel Zamora, encargado del Túnel de Viento, explicó que se trata de una herramienta didáctica que complementa la enseñanza y acelera el aprendizaje:

“Este túnel cuenta con tecnología de primer nivel y permite a los elementos adquirir las habilidades necesarias para controlar el cuerpo en caída libre, siempre bajo la supervisión de un instructor”, destacó.

Precisión y seguridad en cada maniobra

En este espacio, los paracaidistas realizan ejercicios que van desde movimientos básicos hasta vuelos completos con equipo, paracaídas y mochila. Cada señal y gesto es supervisado para garantizar la seguridad.

El Teniente Víctor Herrera, instructor del túnel, detalló que la práctica es progresiva:

“Siempre están asistidos con un instructor. A medida que ganan experiencia, se les va dando más libertad para volar por sí mismos dentro del túnel.”

De acuerdo con cifras oficiales, de enero a la fecha se han impartido cinco cursos de adiestramiento, con entre 20 y 25 participantes en cada uno, lo que representa a más de 100 paracaidistas capacitados para este 2025.

Listos para el Desfile del 16 de septiembre

Además de la preparación técnica, los paracaidistas trabajan en equipo para fortalecer la confianza antes de los saltos calificados. La Sargento Brenda Rojas explicó:

“No es fácil, pero controlamos el miedo y las emociones. La satisfacción de dominar el aire es enorme.”

Este entrenamiento es clave para la exhibición aérea que la Brigada de Fusileros Paracaidistas presentará en el Desfile Cívico Militar 2025, donde México mostrará la disciplina, fuerza y destreza de sus elementos.