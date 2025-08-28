GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la suspensión de envíos de paquetería hacia Estados Unidos a través de Correos de México es temporal y se reanudará en cuanto ese país emita los lineamientos sobre el cobro de aranceles.

“Lo que llega a Estados Unidos de un valor menor a 800 dólares tiene un impuesto del 25%, de todo el mundo no solamente de México, pero no han definido cómo van a cobrar ese impuesto; o sea, es un tema del Gobierno de los Estados Unidos, de sus instituciones que no han determinado cómo se va a pagar. “Incluso, las líneas aéreas que llevan estos paquetes dijeron, ‘no vamos a llevar la paquetería porque no sabemos cómo se va a cobrar el impuesto y si la van a recibir’; entonces, estamos esperando a que emitan los lineamientos el Gobierno de los Estados Unidos y ya reiniciar las exportaciones a través de Correos de México”, explicó la presidenta de México.

¿Por qué se suspendieron los envíos de Correos de México a EUA?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México (SEPOMEX) anunciaron que, a partir del 27 de agosto de 2025, quedaban suspendidos los envíos de paquetería a Estados Unidos.

Esto ocurre luego de que la Casa Blanca emitiera la Orden Ejecutiva 14324, que elimina la exención de impuestos a los paquetes con valor menor a 800 dólares, conocida como regla de minimis.

Desde el 29 de agosto, Estados Unidos aplica impuestos a todos los paquetes internacionales, sin importar su costo ni país de origen.

La medida no solo afecta a México, también a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, que ya suspendieron sus envíos postales hacia territorio estadounidense.

