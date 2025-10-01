Equipa tu Casa: así puedes obtener hasta 68 mil pesos adicionales con tu crédito Infonavit

GENERANDO AUDIO...

Las personas que están por comprar una vivienda nueva o existente a través del Crédito Infonavit o Infonavit Total ahora pueden acceder a un beneficio extra llamado Equipa tu Casa, que ofrece entre 10 mil 318.56 y 68 mil 789.12 pesos adicionales para reparar, mejorar o equipar su nuevo hogar.

¿Qué es Equipa tu Casa de Infonavit?

Este complemento no es un crédito independiente, sino un monto adicional que se otorga al momento de tramitar el crédito hipotecario, por lo que es necesario solicitarlo junto con la compra de vivienda. Su uso está enfocado en la adquisición de materiales, herramientas o servicios para hacer mejoras, reparaciones o incluso adaptar la casa para personas con discapacidad.

El financiamiento mantiene las mismas condiciones que el crédito principal: tasa de interés de entre 3.5% y 10.45%, y el plazo de pago también es compartido. Además, el monto se integra en la misma mensualidad que el crédito hipotecario.

Para usar Equipa tu Casa, se debe solicitar un crédito menor al máximo autorizado por Infonavit. La diferencia entre ambos montos debe ser de al menos 10 mil 318.37 pesos.

Las personas que obtuvieron su crédito antes del 12 de febrero de 2025 recibirán dos tarjetas: una para adquirir materiales y otra para cubrir la mano de obra. Para quienes lo tramitaron después de esa fecha, Infonavit enviará indicaciones por correo para usar el recurso en comercios autorizados.

El trámite se realiza desde Mi Cuenta Infonavit, donde se elige la opción “Crédito Infonavit” o “Infonavit Total” y se solicita el complemento durante la inscripción.

Este beneficio es una opción útil para quienes desean personalizar su hogar desde el inicio, sin necesidad de tramitar un crédito adicional ni recurrir a intermediarios.

