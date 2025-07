Varios de los candidatos que resultaron ganadores en la elección judicial —incluidos quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— no eran figuras públicas ni tenían presencia mediática destacada. Aun así, lograron imponerse en las urnas.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) validó los resultados, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y el abogado constitucionalista José Alberto Medellín Pino denunciaron un fraude técnico, estadístico y estructural, basado en patrones de votación atípicos y prácticas irregulares, como el uso de “acordeones” físicos dentro de las casillas.

La elección judicial fue presentada como un ejercicio ciudadano histórico, con apertura a nuevos perfiles, pero la revisión posterior del proceso reveló que candidatos poco conocidos lograron posicionarse gracias a prácticas irregulares. El uso de documentos impresos —conocidos como “acordeones”— fue detectado en varias sedes de votación, dando una ventaja indebida a ciertos aspirantes.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Hugo Aguilar Ortiz, electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a no tener antecedentes de exposición pública ni trayectoria política tan visible. Su nombre no figuraba en el debate nacional ni en los círculos jurídicos más influyentes antes de la elección.

Lo más llamativo, según especialistas, es que Hugo Aguilar Ortiz obtuvo 6 millones 195 mil votos, superando a perfiles con mayor reconocimiento público como Lenia Batres Guadarrama, quien sumó 5 millones 802 mil votos, y Yasmín Esquivel Mossa, con 5 millones 310 mil sufragios.

El caso de Batres resulta aún más contrastante, ya que su figura era ampliamente conocida y había sido protagonista de polémicas mediáticas, como por ejemplo, por el uso de lenguaje inapropiado en una pelea que se hizo viral.

Frente a estos resultados, el abogado constitucionalista José Alberto Medellín Pino planteó una reflexión central durante la presentación del informe técnico: “¿Cuál es el conocimiento real que podían tener los candidatos ganadores?”

“Cuando tú ves las redes sociales, no eran actores políticos, no estaban mucho en redes y la autoridad estableció que no podían pautar. No tuvieron acceso a radio y televisión, no hicieron spots ni hubo debates. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es posible que hayan tenido este comportamiento homogéneo?”, dijo en entrevista para el espacio A las nueve con Uno, de Pablo Valdés.